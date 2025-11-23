Assine
overlay
Início Política
Golpe de Estado

Bia Kicis diz agora que Bolsonaro achou que havia escuta na tornozeleira

Inicialmente, a parlamentar negou que o dispositivo tivesse sido violado e alegou que a bateria do equipamento havia descarregado

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
23/11/2025 12:37

compartilhe

SIGA
x
Jair Bolsonaro ao lado de Bia Kicis
Jair Bolsonaro ao lado de Bia Kicis crédito: Redes Sociais/Reprodução

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) voltou atrás na versão inicial que havia defendido sobre a violação da tornozeleira pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um dos principais motivos para a decretação de sua prisão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Agora, de acordo com vídeo publicado pela parlamentar em suas redes sociais, Bolsonaro teria tentado violar o dispositivo por desconfiar que havia uma “escuta” instalada na tornozeleira eletrônica que utilizava.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Ele começou a ouvir um barulho que vinha da tornozeleira. A tornozeleira começou a fazer um barulho, ele achou estranho, achou que pudesse haver uma escuta naquele dispositivo, então ele a abriu.” Inicialmente, em um primeiro vídeo divulgado por ela, a deputada afirmou que a história da violação da tornozeleira não fazia sentido e que o que havia acontecido era que o equipamento teria descarregado ou apresentado algum problema.


Leia Mais

A parlamentar afirmou ainda que “Bolsonaro está sob efeitos de remédios fortíssimos”. “Então é claro que ele está abalado, não só física, mas também emocionalmente.” Para ela, Bolsonaro não planejava fugir e tentou abrir a tornozeleira “por curiosidade”.

Aliados de Bolsonaro apresentaram também outra versão para a violação da tornozeleira. Segundo os apoiadores, ele estava em “surto”, ouvindo vozes vindas da tornozeleira, quando usou um ferro de solda para tentar romper o dispositivo. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a tentativa do pai de danificar o equipamento pode ter sido motivada por um momento de desespero.

Ferro quente

Em um vídeo divulgado pelo STF, Bolsonaro admite ter violado a tornozeleira usando um ferro de solda por “curiosidade”.

A defesa do ex-presidente tem até as 16h30 deste domingo (23/11) para se manifestar oficialmente sobre a violação do equipamento instalado desde que Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar por decisão do STF. O prazo consta no processo que analisa a prisão preventiva do ex-presidente, decretada por Moraes.

Tópicos relacionados:

bia bia-kicis bolsonaro jair-bolsonaro kicis politica stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay