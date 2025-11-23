Lula sobre prisão de Bolsonaro: "A Justiça tomou sua decisão"

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Ao ser questionado sobre a prisão de Jair Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevista concedida nesta manhã em Joanesburgo, na África do Sul, onde ocorreu a Cúpula dos Líderes do G20, que o ex-presidente teve “direito à presunção de inocência”.





"Não faço comentário sobre a decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou sua decisão. Ele (Bolsonaro) teve direito à presunção de inocência. Foram dois anos e meio de processo. Todo mundo sabe o que ele fez. Não tenho mais comentário a fazer", afirmou o presidente em entrevista transmitida ao vivo pelo canal de notícias do governo federal.

Lula disse ainda achar “uma pena” a reação de Donald Trump à prisão de Bolsonaro. "Trump precisa saber que somos um país soberano e que o que se decide aqui está decidido", afirmou.

Questionado por jornalistas sobre a prisão de Bolsonaro, Trump se mostrou surpreso e se limitou a dizer que achava "uma pena", a mesma resposta usada por Lula na entrevista desta manhã.

O republicano foi questionado sobre a prisão pelo jornalista Mathias Brotero, correspondente da Record em Washington. Em um primeiro momento, ele disse que não estava a par. Depois, indagou se foi isso que aconteceu e disse: "É uma pena".

O ex-presidente brasileiro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, em Brasília, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).