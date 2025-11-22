Assine
ESTADOS UNIDOS

Trump diz que prisão de Bolsonaro 'é uma pena'

Ex-presidente foi preso na manhã deste sábado (22/11) depois de tentar violar tornozeleira eletrônica com ferro de solda

22/11/2025 17:00

Trump diz a jornalistas que não sabia da prisão de Jair Bolsonaro
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (22/11) que não tinha ficado sabendo da prisão de Jair Bolsonaro (PL) e que o ato é "uma pena".

O ex-presidente brasileiro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, em Brasília, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O republicano foi questionado sobre a prisão pelo jornalista Mathias Brotero, correspondente da Record em Washington.

Em um primeiro momento, ele diz que não estava a par. Depois indaga se foi isso que aconteceu e diz: "É uma pena".

Considerado um aliado pelo bolsonarismo, Trump impôs uma sobretaxa sobre produtos brasileiros no fim de julho, citando Bolsonaro e dizendo que o ex-presidente sofria perseguição de Alexandre de Moraes.

 

Um dos fundamentos usados pelo ministro Alexandre de Moraes para decretar a prisão preventiva do ex-presidente foi o risco de fuga.

O magistrado diz que o trajeto de 13 quilômetros entre a casa onde Bolsonaro cumpria prisão domiciliar e o Setor de Embaixadas Sul é percorrível em menos de 15 minutos.

alexandre-de-moraes jair-bolsonaro stf trump

