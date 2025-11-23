Assine
overlay
Início Política
PRISÃO PREVENTIVA

Defesa tem até hoje para justificar violação de tornozeleira

Audiência de custódia ocorre às 12h, por videoconferência; ministro Moraes autorizou apenas encontro com Michelle neste domingo

Publicidade
Carregando...
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
23/11/2025 11:45

compartilhe

SIGA
x
Former Brazilian President Jair Bolsonaro gestures from his residence in Brasilia on September 3, 2025. Brazil's Supreme Court on Tuesday began verdict deliberations in the trial of former president Jair Bolsonaro, who is accused of plotting a coup to attempt to retain power after he lost the 2022 election. (Photo by Sergio Lima / AFP)
Former Brazilian President Jair Bolsonaro gestures from his residence in Brasilia on September 3, 2025. Brazil's Supreme Court on Tuesday began verdict deliberations in the trial of former president Jair Bolsonaro, who is accused of plotting a coup to attempt to retain power after he lost the 2022 election. (Photo by Sergio Lima / AFP) crédito: AFP

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até às 16h30 deste domingo (23/11) para se manifestar oficialmente sobre a violação da tornozeleira eletrônica, apontada pela Polícia Federal (PF) como tentativa de rompimento do equipamento. O prazo consta no processo que analisa a prisão preventiva do ex-presidente, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em outro despacho, Moraes informou que o pedido dos advogados para que Bolsonaro recebesse visita dos filhos não foi concluído. Segundo o ministro, a defesa não especificou quais dos filhos pretendiam realizar o encontro, informação considerada necessária para o cadastramento prévio. O STF determinou que o pedido seja complementado para que seja analisado novamente.

Leia Mais

Já o encontro com a esposa, Michelle Bolsonaro, foi autorizado pelo ministro. A visita poderá ocorrer neste domingo, entre 15h e 17h, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está detido desde a madrugada de sábado (22/11). O ex-presidente foi preso após a Polícia Federal relatar que ele tentou violar a tornozeleira utilizando um ferro de solda.

A audiência de custódia está marcada para hoje, às 12h, e será conduzida por videoconferência, sob responsabilidade de um juiz auxiliar. O vídeo da sessão não será divulgado, segundo determinação oficial, mantendo o sigilo do processo. A ata da audiência será anexada à PET 14129, que tramita sob sigilo no STF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, uma cópia do documento será enviada à Ação Penal 2668, que possui tramitação pública. A expectativa é que, depois da audiência e do posicionamento da defesa, Moraes avalie os próximos passos do processo que determinou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro.

Tópicos relacionados:

bolsonaro moraes prisao stf tornozeleira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay