SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Moraes autoriza Michelle a visitar Bolsonaro

Decisão foi publicada na manhã deste domingo (23/11)

Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
23/11/2025 10:21

O ministro Alexandre de Moraes considerou os militares condenados como "a faceta mais violenta da trama golpista" crédito: Luiz Silveira/STF

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, na manhã deste domingo (23/11), a visita de Michelle Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi preso preventivamente na Superintendência Regional da Polícia Federal do DF no sábado (22).

De acordo com o documento, Michelle poderá visitar o marido ainda neste domingo, no período das 15h às 17h. No mesmo pedido, os advogados também solicitaram a liberação de visitas dos filhos do ex-presidente, mas não especificaram quais deles compareceriam, informação necessária para o cadastramento exigido pela PF. Moraes destacou que a defesa deve complementar o requerimento indicando os nomes.

A decisão também determinou a intimação dos advogados de Bolsonaro.

