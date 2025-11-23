Assine
Homem agredido em vigília: "Poucos machucados e tudo dentro do possível"

Durante a vigília ontem, ele citou um versículo bíblico para criticar a atuação do ex-presidente durante a pandemia, dizendo que ele "abriu 700 mil covas"

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
23/11/2025 10:57 - atualizado em 23/11/2025 11:40

Homem discursa contra Bolsonaro durante vigília de apoio ao ex-presidente
Homem que fez discurso em prol da prisão de Bolsonaro, durante vigília chamada por Flávio Bolsonaro, faz exame no IML crédito: Reprodução/Redes sociais

O homem agredido ontem durante a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em defesa de seu pai, Jair Bolsonaro, preso preventivamente neste sábado (22/11) por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Brasília. Em um vídeo postado em suas redes sociais, Ismael Lopes, 34 anos, disse que teve “poucos machucados” e que tudo está bem “dentro do possível”.

Durante a vigília ontem, Ismael citou um versículo bíblico para criticar a atuação do ex-presidente durante a pandemia, dizendo que ele "abriu 700 mil covas". A passagem bíblica lida por Ismael dizia que "quem cava covas por elas será engolido". 

Evangélico e de esquerda, ele foi expulso do local e agredido por algumas pessoas que participavam do ato. Policiais que faziam a segurança do local intervieram com spray de pimenta. Lopes deixou o local em uma viatura, rumo à delegacia, para registrar boletim de ocorrência.

“Eu estou bem, na medida do possível. Tive poucos machucados. Estou aqui no IML, inclusive já fiz os exames de corpo de delito. Está tudo bem dentro do que é possível. Só para vocês saberem e se tranquilizarem”, afirmou Ismael, que se apresenta como “irmão Isma” em seu perfil no Instagram, onde afirma falar de “fé e política”.

Ele integra a Frente de Evangélicos, um movimento nacional que reúne cristãos “em defesa da justiça e dos direitos humanos”. Também faz parte do Conselho de Participação Social da Presidência da República. Composto por representantes de diversas organizações, o conselho é um órgão consultivo criado em 2023 pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de fortalecer o diálogo entre o governo federal e a sociedade civil.

