Defesa pede autorização para que filhos visitem Bolsonaro na prisão

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que três dos seus cinco filhos sejam autorizados a visitar o ex-presidente na sede da Polícia Federal, em Brasília, onde ele está preso preventivamente desde sábado (22/11).

Moraes autorizou nesta manhã a visita de Michelle, a mulher de Bolsonaro. No mesmo pedido, os advogados também solicitaram a liberação de visitas dos filhos, mas não especificaram quais deles compareceriam, informação necessária para o cadastramento exigido pela Polícia Federal (PF).

O ministro destacou que a defesa deveria complementar o requerimento indicando os nomes, o que foi feito posteriormente. No novo pedido, a defesa pediu que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os vereadores Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) possam ver o pai. Bolsonaro também é pai do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está morando nos Estados Unidos, e Laura, de 15 anos.

Moraes ainda não se pronunciou.

Bolsonaro teve a prisão decretada por Moraes devido à violação da tornozeleira eletrônica na madrugada deste sábado. O ex-presidente usou uma solda para violar o dispositivo de monitoramento que ele usa desde agosto, quando foi preso domiciliarmente, acusado de tentar atrapalhar o julgamento por tentativa de golpe de Estado, que acabou o condenando a 27 anos de prisão.

No despacho que autorizou a prisão, Moares afirma que ele poderia usar a vigília em apoio a ele convocada por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para tentar fugir do Brasil.