GOLPE DE ESTADO

Defesa pede autorização para que filhos visitem Bolsonaro na prisão

Advogados do presidente já tinham feito pedido semelhante ao STF, mas petição não detalhava quais dos cinco filhos do ex-presidente gostaria de visitá-lo

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
23/11/2025 13:20

Bolsonarismo com seus filhos
Bolsonarismo com seus filhos crédito: Platobr Politica

 A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que três dos seus cinco filhos sejam autorizados a visitar o ex-presidente na sede da Polícia Federal, em Brasília, onde ele está preso preventivamente desde sábado (22/11).  

Moraes autorizou nesta manhã a visita de Michelle, a mulher de Bolsonaro. No mesmo pedido, os advogados também solicitaram a liberação de visitas dos filhos, mas não especificaram quais deles compareceriam, informação necessária para o cadastramento exigido pela Polícia Federal (PF).  

O ministro destacou que a defesa deveria  complementar o requerimento indicando os nomes, o que foi feito posteriormente. No novo pedido, a defesa pediu que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os vereadores Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) possam ver o pai. Bolsonaro também é pai do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está morando nos Estados Unidos, e Laura, de 15 anos.  

Moraes ainda não se pronunciou.

Bolsonaro teve a prisão decretada por Moraes devido à violação da tornozeleira eletrônica na madrugada deste sábado. O ex-presidente usou uma solda para violar o dispositivo de monitoramento que ele usa desde agosto, quando foi preso domiciliarmente, acusado de tentar atrapalhar o julgamento por tentativa de golpe de Estado, que acabou o condenando a 27 anos de prisão.  

No despacho que autorizou a prisão, Moares afirma que ele poderia usar a vigília em apoio a ele convocada por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para tentar fugir do Brasil.

