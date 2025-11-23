Lula diz que prisão de Bolsonaro não afeta relação com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (23) que a prisão de seu antecessor, Jair Bolsonaro, aliado do mandatário americano, Donald Trump, "não tem nada a ver" com a relação entre ambos os países.

Após tentar queimar a tornozeleira eletrônica que usa para controlar sua prisão domiciliar, Bolsonaro foi colocado em prisão preventiva no sábado por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em setembro, a corte condenou este líder de extrema direita a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado contra Lula em 2022 e rejeitou seu primeiro recurso de apelação.

Trump havia denunciado o processo como uma "caça às bruxas" contra seu aliado e respondeu impondo uma tarifa punitiva ao Brasil em agosto. Mas, após um encontro com Lula em outubro, suspendeu boa parte das tarifas.

Questionado sobre a possibilidade de a prisão de seu maior opositor afetar as relações com seu homólogo americano, Lula afirmou: "Não tem nada a ver".

"Acho que o Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa justiça decide e o que decide aqui tá decidido", afirmou o presidente brasileiro durante uma coletiva de imprensa na reunião do G20 em Joanesburgo, na África do Sul.

O STF condenou Bolsonaro por liderar uma conspiração para impedir a posse de Lula, que o derrotou nas eleições presidenciais de 2022.

O plano previa até mesmo o assassinato do mandatário e de seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, segundo o Supremo Tribunal Federal. Mas não foi consumado por falta de apoio dos altos comandos militares.

"Todo mundo sabe o que ele fez", ressaltou Lula.

Em sua decisão de sábado, o STF considerou uma possível tentativa de fuga de Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos.

A prisão do ex-mandatário deixa a direita sem candidato para as eleições presidenciais de 2026, enquanto Lula já anunciou sua intenção de concorrer a um quarto mandato.

jss/dga/yr