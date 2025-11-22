Bolsonaro é preso em Brasília pela Polícia Federal

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal Neste sábado, 22, às 6 horas. Ele cumpria prisão domiciliar e foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no início da manhã. A PF informou em nota que cumpriu um mandato judicial do Supremo Tribunal Federal.

A prisão é cautelar. Ainda não se trata do cumprimento condenação a 27 anos e 3 meses de cadeia, por tentativa de golpe de Estado. A justificativa para a medida é garantia da ordem pública.

Por volta das 7h, Bolsonaro passou por exame de corpo de delito no Instituto de Criminalística.