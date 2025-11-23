Assine
Golpe de Estado

Deltan diz que Bolsonaro tentou romper tornozeleira desconfiado de escuta

Para ele, a atitude do ex-presidente foi inspirada em um vídeo, que viralizou nas redes, feito por um influenciador da extrema direita levantando essa suspeita

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
23/11/2025 14:54

Deltan Dallagnol fala ao mmicrofone
Deltan Dallagnol atribui rompimento de tornozeleira a tentativa de Bolsonaro de saber se havia escuta no aparelho crédito: Divulgação/Podemos

O ex-procurador da Operação Lava-Jato, Deltan Dallagnol (Novo-PR), disse, em uma live com seus seguidores, que Jair Bolsonaro tentou violar a tornozeleira instigado por um vídeo do influenciador da extrema direita, Jeffrey Chiquini. Em julho, um vídeo de Chiquini insinuando que havia escuta na tornozeleira viralizou nas páginas dos bolsonaristas. 

Segundo ele, o fato de Bolsonaro ter feito furos com um ferro de solda no equipamento e não ter tentando romper a fivela da tornozeleira, “como fazem os bandidos”, é “muito mais compatível” com a informação divulgada por alguns aliados de que estava tentando investigar se havia escuta na tornozeleira. “Você consegue imaginar você lá com sua família, sua esposa, seus filhos, imaginar que tem alguém te escutando até sem seus momentos mais íntimos com sua esposa. Então o que me parece é que ele foi investigar se existia escuta”.  

Ontem, logo após a prisão de Bolsonaro, Dallagnol disse, em redes sociais, que se fosse verdade que Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica “isso já bastaria para justificar a prisão” e  “não faria sentido fundamentar a decisão com um suposto envolvimento na organização de uma vigília de oração”. 

Dallagnol tenta voltar à vida política depois de ter o mandato como deputado federal pelo Paraná cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por unanimidade, a justiça cassou Dallagnol por ter requerido exoneração do cargo de procurador da República para escapar de condenação enquanto estavam pendentes as análises de reclamações disciplinares, sindicâncias, pedidos de providências e processo administrativo contra ele por irregularidades na Lava-Jato. Além de presidente do Novo no Paraná, ele é pré-candidato ao Senado.

 

Na audiência de custódia de Bolsonaro, realizada no início da tarde deste domingo (23/11), o ex-presidente disse que teve um surto durante a tentativa de violação de tornozeleira eletrônica e negou que ele estivesse tentando fugir. A informação foi divulgada pela CNN.

