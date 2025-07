Dallagnol tem 15 dias para indenizar Lula por caso do PowerPoint

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) foi intimado a pagar R$ 135 mil ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a título de indenização por danos morais. O valor está relacionado à apresentação de um slide infográfico exibido por Dallagnol durante entrevista coletiva da Operação Lava Jato, em 2016, na qual associava Lula a um suposto esquema de corrupção. A determinação foi feita pelo juiz Carlo Melfi, na última sexta-feira (25/7).

O prazo para o pagamento é de 15 dias. Se descumprido, a quantia pode ser acrescida de uma multa de 10%. O infográfico projetado à época, com recursos visuais do PowerPoint, colocava o nome do petista no centro de expressões como “Mensalão”, “Petrolão”, “maior beneficiado” e “enriquecimento ilícito”, além de nomes como o de José Dirceu.

A ação judicial foi aberta por Lula ainda em 2016, sob a alegação de que Dallagnol atentou contra sua honra ao apresentá-lo como líder de um esquema criminoso. O processo percorreu diversas instâncias, chegando ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em abril deste ano, a ministra Cármen Lúcia referendou decisão anterior do STJ favorável ao presidente. No julgamento em plenário virtual, ela foi acompanhada por Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Já o ministro Cristiano Zanin, que advogou para Lula no caso da Lava Jato, se declarou impedido de votar.

Em declarações públicas anteriores, Dallagnol admitiu que a apresentação do PowerPoint foi “um erro de cálculo”. A frase foi dita em 2021, durante participação no Flow Podcast. Segundo ele, o material visual já havia sido usado em outras ocasiões, mas ganhou proporções inesperadas no caso do ex-presidente.

Nesta segunda-feira (28/7), Dallagnol voltou a se manifestar, por meio de nota. Disse que faria novamente o que fez, se necessário, e afirmou que considera ter agido corretamente.

Leia na íntegra a nota

"Fui condenado por fazer o que faria de novo mil vezes se eu tivesse mil vidas: colocar na cadeia e não na presidência aqueles contra quem surgem fortes provas de corrupção. Fiz a coisa certa, não me arrependo e quem deveria ser condenado são os corruptos e aqueles que lhes garantem a impunidade suprema.

Agradeço a todos aqueles que não me deixaram sozinho e protegeram a minha família de pagar o preço de lutar por justiça num país em que os corruptos mandam. Agradeço também aos mais de 12 mil brasileiros que doaram, sem eu pedir, pequenos valores que somaram mais de meio milhão de reais. Vocês me fortalecem e inspiram a não desistir de lutar pelo nosso país.

Como me comprometi publicamente, todo o valor excedente será doado a hospitais filantrópicos que tratam crianças com câncer e com transtorno do espectro autista. Oportunamente, prestarei contas de todo valor. Dessa forma, o que nasceu como uma injustiça será transformado em um bem: a tentativa de vingança de Lula será revertida em solidariedade. Vamos juntos concretizar o que Paulo disse em sua carta aos Romanos: 'Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.'"