Dallagnol faz novo 'PowerPoint' para criticar o governo Lula

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) voltou a usar um slide de PowerPoint para criticar declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (14/8). Na nova imagem, o petista é colocado no centro de diversas falas e gestos que foram considerados polêmicos pela direita nos primeiros meses de governo.

Um dos gestos, por exemplo, diz que Lula é “amigue de Maduro”. Além de fazer uma referência ao uso de linguagem neutra, Dallagnol criticou a proximidade de Lula com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que no final de maio voltou ao Brasil pela primeira vez desde 2015. O venezuelano havia sido proibido de pisar no país durante a gestão Bolsonaro (PL).