Vereadores de cidade mineira poderão usar IA para sugerir projetos de lei

Os quinze vereadores de Poços de Caldas, no Sul de Minas, terão ajuda para sugerir projetos de lei (PL) ligados a temas caros em seus mandados e para verificar a constitucionalidade das propostas.

A cidade foi uma das selecionadas por um edital para testar a AssessorAI, inteligência artificial da Legisla Brasil, organização que atua para potencializar a atuação dos políticos, e deverá fazer uso do projeto neste segundo semestre. O intuito é "aumentar a eficiência, qualificar a produção legislativa e estruturar a gestão das equipes parlamentares".

A tecnologia também vai ajudar na sugestão de emendas, na elaboração de requerimentos de informação e planejamento estratégico personalizado.

A Câmara de São Paulo, a maior do país com 55 vereadores, e as de São José dos Campos (SP), Linhares (ES) e Fortaleza (CE) também vão receber acesso e treinamento sobre como utilizar a ferramenta gratuita.

O processo de seleção priorizou legislativos comprometidos com a implementação de novidades tecnológicas, diversidade racial e de gênero e pluralidade ideológica.