Senadores se reúnem com empresários e políticos americanos para adiar taxas

Carlos Viana (Podemos-MG) e outros senadores se reuniram nesta segunda-feira (28/7) com representantes da Câmara de Comércio Americana a fim de buscar uma solução para as taxas de 50% a produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, medida que vai entrar em vigor em 1º de agosto.

Viana afirmou que vai se reunir com deputados americanos nesta terça-feira (29/7) para reabrir o diálogo. O mineiro afirmou que ainda há a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ir aos EUA negociar com Trump.

As tarifas também são vistas com preocupação pelos empresários americanos que possuem negócios no Brasil, relatou o senador mineiro. Os parlamentares buscam convencer o governo americano do adiamento na aplicação das taxas.

O senador disse que a Câmara de Comércio deve soltar um texto sobre os problemas que podem ser causados pelas taxas. "Um texto que represente com clareza os prejuízos que os dois países terão, caso nós não consigamos a reabertura do diálogo e o adiamento das sanções. É prejuízo", destacou o senador.

Em uma carta publicada por Trump nas redes sociais, o presidente argumentou que a medida vem para equilibrar a balança comercial entre os países, apesar de nos últimos 16 anos ela ter sido favorável aos Estados Unidos.

O senador reforçou o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sinalizando que o país está disposto a negociar, mas que não está disposto a abrir mão da soberania do país. Trump pede, dentre outras situações, que a Justiça brasileira interrompa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigado na trama golpista.

"Não queremos negociar com uma espada sobre nossa cabeça a todo momento. Queremos igualdade na possibilidade de achar soluções. Queremos dialogar, que os Estados Unidos sejam parceiros, porém queremos também ser respeitados como povo, como país soberanos que somos", declarou Viana.

O grupo que está nos Estados Unidos é formado por senadores de diferentes espectros políticos: Nelsinho Trad (PSD-MS), Tereza Cristina (PP-MS), Jaques Wagner (PT-BA), Fernando Farias (MDB-AL), Marcos Pontes (PL-SP), Rogério Carvalho (PT-SE) e Espiridião Amin (PP-SC), além de Viana.