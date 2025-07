Prefeitura de BH envia à Câmara o reajuste para os servidores da educação

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) encaminhou à Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), nesta quarta-feira (16/7), um novo projeto de lei que concede reajuste na remuneração de servidores e empregados públicos da administração direta e indireta da Prefeitura de BH. A proposta prevê um aumento de 2,49% para servidores ocupantes de cargos efetivos, comissionados e funções gratificadas da área de Educação.

O texto substitui um projeto anterior, enviado no fim de junho, e também promove mudanças que passam a incluir a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) no rol de entidades contempladas pelas mudanças.

O impacto orçamentário do reajuste para 2025 é estimado em R$ 164 milhões, valor que está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) e respeita os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), segundo a Prefeitura de BH. Já para os anos de 2026 e 2027, o gasto acumulado deverá chegar a mais de R$ 631 milhões.

Greve dos professores

O envio do novo projeto ocorre após a greve dos professores da Rede Municipal de Educação, que durou 29 dias e foi encerrada no início de julho. Em assembleia realizada na Praça da Estação, no Centro da capital, os docentes decidiram suspender a paralisação depois de uma segunda audiência de conciliação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Na negociação, a Prefeitura de Belo Horizonte propôs um adicional de 2,4% para recompor perdas inflacionárias acumuladas entre 2017 e 2022, além do reajuste de 2,49% que já havia sido apresentado. O índice, no entanto, ficou abaixo dos 6,27% reivindicados pelo sindicato da categoria, o Sind-Rede BH.