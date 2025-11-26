General Heleno diz que sofre de Alzheimer desde 2018

O general Augusto Heleno, de 78 anos, relatou que sofre de Alzheimer, um tipo de demência, desde 2018. O diagnóstico foi revelado em exame de corpo de delito nessa terça-feira (25/11), no Comando Militar do Planalto, em Brasília, onde ele cumprirá pena de 21 anos de prisão por participar da trama golpista.

Segundo o jornal O Globo, o registro do exame informa: "Refere ser portador de Demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão, em tratamento medicamentoso".

Heleno chefiou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), órgão responsável pela segurança do presidente, no governo de Jair Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2022. O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou que o general atuou ativamente na sustentação da narrativa de fraude eleitoral e deu respaldo para medidas de exceção.

Heleno preso

Com o trânsito em julgado da ação penal - ou seja, que não cabem mais recursos - determinado pelo ministro Alexandre de Moraes nessa terça-feira, Heleno e demais condenados do núcleo crucial da trama golpista tiveram que iniciar o cumprimento da pena.

Como está no topo da carreira militar, o general só pode ser preso em unidades representadas por oficiais do mesmo patamar. É o caso do Comando Militar do Planalto, onde Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército envolvido na trama golpista, também está preso.