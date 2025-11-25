Assine
TRAMA GOLPISTA

Bolsonaro e outros condenados terão que pagar indenização milionária

Efetivação da pena ao ex-presidente Jair Bolsonaro implica em cobrança de indenização milionária

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
25/11/2025 17:24 - atualizado em 25/11/2025 17:26

A direita articula-se em torno de Bolsonaro, embora o ex-presidente em nenhum momento assume o discurso e o comportamento de um líder ideológico coerente e persuasivo
Ex-presidente Jair Bolsonaro começou a cumprir pena nesta terça-feira (25/11) crédito: FILIPE ARAÚJO/AFP

Na condenação aos membros do núcleo crucial da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros seis condenados terão que pagar R$ 30 milhões, cada, em indenização. Com o início do cumprimento das penas, o valor será cobrado.

Trata-se de uma condenação por “danos morais coletivos” e atinge todos os membros do núcleo principal da trama golpista, com exceção de Mauro Cid, delator do processo.

Condenados a pagar R$ 30 milhões em indenização

  • Jair Bolsonaro - ex-presidente da República
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência)
  • Almir Garnier Santos - ex-comandante da Marinha
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa
  • Walter Souza Braga Netto - general, ex-ministro da Casa Civil e Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de 2022

Início do cumprimento da pena

O mesmo texto determina o início do cumprimento da pena de Bolsonaro, que seguirá na cela especial da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde estava preso preventivamente por outro processo - de coação à Justiça.

O STF havia declarado que o processo por tentativa de golpe de Estado transitou em julgado - ou seja, que não cabem mais recursos. A decisão abriu caminho para a prisão em definitivo dos condenados.

No processo da trama golpista, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime inicial fechado, o qual começou a cumprir nesta terça-feira. A pena envolve seis crimes: organização criminosa armada; tentativa de abolição do Estado Democrático; golpe de Estado; dano qualificado pela violência; grave ameaça contra patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado.

