Lula sobre prisão de Bolsonaro e generais: 'Brasil deu lição de democracia'

FOLHAPRESS - O presidente Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira (26/11) que o Brasil deu uma "lição" ao mundo, ao comentar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Esse país deu uma lição de democracia ao mundo. Sem nenhum alarde, a Justiça brasileira mostrou sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso em que não tem uma acusação de oposição", declarou.

O Supremo oficializou nessa terça-feira (25/11) a condenação definitiva de Bolsonaro e dos outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista.

Além do ex-presidente, que já estava em prisão preventiva desde sábado (22/11), foram presos três ex-ministros dele - Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) - e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier (ex-comandante da Marinha).

Isenção do IR até R$ 5 mil

As declarações de Lula foram feitas durante a cerimônia de sanção da isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, uma das principais apostas de Lula para a campanha eleitoral de 2026.

A medida também inclui um desconto no imposto de quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350 mensais.

A cerimônia não teve a presença dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em mais um sinal do estremecimento da relação entre o governo e a cúpula do Legislativo.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a cerimônia de sanção foi adiada na semana passada pelo Planalto para evitar que o evento estivesse esvaziado por causa da ausência de autoridades presentes na COP30 e do feriado do dia 20 de novembro. O objetivo é turbinar a sanção e dar visibilidade máxima ao ato.

Na prática, a isenção hoje já é de até R$ 3.036 por mês. A faixa de isenção da tabela é de R$ 2.428,80 mensais, mas a Receita aplica automaticamente um desconto simplificado de R$ 607,20, que zera o IR de quem ganha até dois salários mínimos (R$ 3.036 em 2025).

Ao todo, a desoneração da base da pirâmide de renda deve beneficiar até 16 milhões de contribuintes, a um custo de R$ 31,2 bilhões no ano que vem, segundo o relator, deputado Arthur Lira (PP-AL) - que marcou presença na cerimônia desta quarta.