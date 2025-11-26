Prisões de Bolsonaro e militares atropelam tentativa de CPI do Banco Master

Autor do requerimento que pede a criação da CPI do Banco Master, o deputado Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal, só conseguiu até agora 64 das 171 assinaturas necessárias para instaurar a comissão na Câmara.

O pedido foi apresentado na semana passada, logo após a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, mas a pauta foi atropelada pelos fatos: a prisão de Bolsonaro no sábado e o início do cumprimento de pena do ex-presidente e dos militares condenados pela tentativa de golpe, determinado pelo STF.

Apesar da dificuldade e do calendário apertado, Rollemberg disse à coluna que espera conseguir aprovar a abertura da CPI do Master ainda neste ano.

Enquanto a Câmara tenta criar sua comissão, o Senado faz o mesmo, com parlamentares de todos os partidos. O tema ganhou ainda mais tração nessa terça-feira, 25, com o depoimento do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Os senadores aproveitaram o encontro para defender uma CPI sobre o banco de Vorcaro na Casa.