Assine
overlay
Início PlatôBr

Prisões de Bolsonaro e militares atropelam tentativa de CPI do Banco Master

Na Câmara, por enquanto, apenas 64 das 171 assinaturas necessárias foram colhidas

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
26/11/2025 12:01

compartilhe

SIGA
x
Prisões de Bolsonaro e militares atropelam tentativa de CPI do Banco Master
Prisões de Bolsonaro e militares atropelam tentativa de CPI do Banco Master crédito: Platobr Politica

Autor do requerimento que pede a criação da CPI do Banco Master, o deputado Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal, só conseguiu até agora 64 das 171 assinaturas necessárias para instaurar a comissão na Câmara.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O pedido foi apresentado na semana passada, logo após a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, mas a pauta foi atropelada pelos fatos: a prisão de Bolsonaro no sábado e o início do cumprimento de pena do ex-presidente e dos militares condenados pela tentativa de golpe, determinado pelo STF.

Apesar da dificuldade e do calendário apertado, Rollemberg disse à coluna que espera conseguir aprovar a abertura da CPI do Master ainda neste ano.

Enquanto a Câmara tenta criar sua comissão, o Senado faz o mesmo, com parlamentares de todos os partidos. O tema ganhou ainda mais tração nessa terça-feira, 25, com o depoimento do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Os senadores aproveitaram o encontro para defender uma CPI sobre o banco de Vorcaro na Casa.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay