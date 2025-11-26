Alencar da Silveira Jr. assume cargo no TCE-MG na segunda-feira (1º/12)

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), o deputado estadual Alencar da Silveira Jr. (PDT) anunciou que tomará posse no novo cargo na próxima segunda-feira (1°/12). O confirmação, feita nesta quarta-feira (26/11) foi feita durante sessão extraordinária no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Ao longo de oito mandatos consecutivos, Alencar acumulou 31 anos de vida legislativa. Agora, com a mudança de função aprovada pela ALMG em agosto, por unanimidade, e oficializada pelo governador Romeu Zema (Novo) em publicação no Diário Oficial de outubro, ele deixa sua cadeira para o primeiro suplente do PDT, Carlos Pimenta, cuja posse já está marcada para a próxima quinta-feira (4/12).

Médico e ex-vereador de Montes Claros, no Norte de Minas, Pimenta foi deputado por sete mandatos, mas não se reelegeu no pleito anterior, ficando como suplente. Ele tem 70 anos.

A nova função de Alencar no TCE encerra um ciclo iniciado em 1988, quando ele estreou na política como vereador em Belo Horizonte. Jornalista e radialista, foi eleito deputado estadual seis anos depois e permaneceu na Casa desde então. No Tribunal, ele ocupará a vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro José Alves Viana.

O TCE-MG é responsável pelo controle externo das contas públicas estaduais e municipais. Cabe ao órgão analisar e fiscalizar a prestação de contas de governadores e prefeitos, além de acompanhar a aplicação de recursos públicos.

Dos sete conselheiros da Corte, quatro são indicados pela Assembleia e três pelo Poder Executivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia