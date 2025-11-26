Assine
overlay
Início Política
LEGISLATIVO

Alencar da Silveira Jr. assume cargo no TCE-MG na segunda-feira (1º/12)

Ex-deputado, suplente do PDT, retomará cadeira na Assembleia na quinta-feira (4/12), após saída de Alencar

Publicidade
Carregando...
SP
Sílvia Pires
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
26/11/2025 18:57

compartilhe

SIGA
x
Alencar da Silveira Jr. anunciou, em plenário, que deixa a Assembleia nesta semana para assumir vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG)
Alencar da Silveira Jr. anunciou, em plenário, que deixa a Assembleia nesta semana para assumir vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) crédito: Alexandre Netto/ALMG

Nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), o deputado estadual Alencar da Silveira Jr. (PDT) anunciou que tomará posse no novo cargo na próxima segunda-feira (1°/12). O confirmação, feita nesta quarta-feira (26/11) foi feita durante sessão extraordinária no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao longo de oito mandatos consecutivos, Alencar acumulou 31 anos de vida legislativa. Agora, com a mudança de função aprovada pela ALMG em agosto, por unanimidade, e oficializada pelo governador Romeu Zema (Novo) em publicação no Diário Oficial de outubro, ele deixa sua cadeira para o primeiro suplente do PDT, Carlos Pimenta, cuja posse já está marcada para a próxima quinta-feira (4/12).

Médico e ex-vereador de Montes Claros, no Norte de Minas, Pimenta foi deputado por sete mandatos, mas não se reelegeu no pleito anterior, ficando como suplente. Ele tem 70 anos.

Leia Mais

A nova função de Alencar no TCE encerra um ciclo iniciado em 1988, quando ele estreou na política como vereador em Belo Horizonte. Jornalista e radialista, foi eleito deputado estadual seis anos depois e permaneceu na Casa desde então. No Tribunal, ele ocupará a vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro José Alves Viana.

O TCE-MG é responsável pelo controle externo das contas públicas estaduais e municipais. Cabe ao órgão analisar e fiscalizar a prestação de contas de governadores e prefeitos, além de acompanhar a aplicação de recursos públicos.

Dos sete conselheiros da Corte, quatro são indicados pela Assembleia e três pelo Poder Executivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

alencar-da-silveira-junior almg minas-gerais tce-mg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay