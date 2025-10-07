Alencar da Silveira Jr. é nomeado conselheiro do Tribunal de Contas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado estadual Alencar da Silveira Jr. (PDT) foi nomeado, nesta terça-feira (7/10), conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). A nomeação foi oficializada pelo governador Romeu Zema (Novo) em publicação no Diário Oficial do Estado.

A escolha de Alencar foi aprovada em agosto, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O parlamentar vai ocupar a vaga deixada pelo conselheiro José Alves Viana, que se aposentou. Dos sete integrantes do TCE-MG, quatro são indicados pelo Legislativo mineiro e três pelo governador.

Jornalista e radialista, Alencar iniciou a carreira política em 1988, como vereador em Belo Horizonte. Seis anos depois, foi eleito pela primeira vez deputado estadual, cargo que exerceu por diversas legislaturas.

O Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização e controle externo das contas públicas estaduais e municipais, analisando as prestações de contas do governador, dos prefeitos e de outros gestores públicos.

Suplente

Com a ida de Alencar ao TCE-MG, quem assume a vaga na Assembleia é o suplente Carlos Pimenta (PDT). Médico formado pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Pimenta tem 70 anos e ampla trajetória política.

Foi vereador por três mandatos em Montes Claros, cidade do Norte de Minas, chegando a presidir a Câmara Municipal. Também comandou a Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego e exerceu sete mandatos como deputado estadual.