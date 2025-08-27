Assine
Saiba quem é o novo deputado da ALMG

Eleito conselheiro do Tribunal de Contas, Alencar da Silveira deve deixar o parlamento em novembro, abrindo vaga para seu suplente

Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
27/08/2025 20:16 - atualizado em 27/08/2025 20:21

Comissão aprova uso de créditos previdenciários para pagamento da dívida
Projeto é o principal do pacote de renegociação da dívida do estado com a União crédito: ALMG/REPRODUÇÃO

O ex-deputado estadual Carlos Pimenta (PDT) vai assumir a vaga de Alencar da Silveira Júnior (PDT) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Alencar, que está no seu oitavo mandato consecutivo, foi eleito nesta quarta-feira (27/8) conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) para a vaga cuja indicação é da ALMG.

Pimenta foi deputado por sete mandatos, mas não se reelegeu no pleito anterior, ficando como suplente, e também foi vereador em Montes Claros, Norte de Minas. Ele é médico e tem 70 anos.

O novo conselheiro começou sua carreira política em 1988, quando foi eleito vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Jornalista e radialista, Alencar assumiu seu primeiro mandato como deputado estadual em 1994.

Dos sete conselheiros do TCE-MG, quatro são escolhidos pela ALMG e três pelo governador. O nome de Alencar da Silveira Jr. foi indicado à vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro José Alves Viana. Sua eleição segue agora para sanção do governador Romeu Zema (Novo).

O TCE é o responsável pelo controle externo das contas públicas municipais e estaduais. Entre suas atribuições estão a fiscalização e a análise da prestação de contas do governador e dos prefeitos.

