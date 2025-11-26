Tarcísio aponta Zema como exemplo e promete 'tirar o Brasil do PT' em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontou o chefe do Executivo mineiro, Romeu Zema (Novo), como um exemplo na recuperação de um estado fragilizado. Ele discursou no UBS WM Latin America Summit, fórum com empresários em São Paulo, e prometeu organização da direita para derrotar o Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2026.

A citação a Zema veio em meio ao elogio a outros governadores de direita, como Ronaldo Caiado (União), de Goiás; Ratinho Júnior (PSD), do Paraná; Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul; e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina. Tarcísio disse que os comparsas "fizeram o dever de casa" e recuperaram estados fragilizados financeiramente.

Os líderes estaduais compõem um grupo que tem se movimentado e pode construir um projeto de direita nas eleições presidenciais do ano que vem. Caiado e Zema já são pré-candidatos, enquanto Ratinho Júnior e Tarcísio aparecem como possíveis nomes ao pleito. Mas é possível que, até março, se estabeleça uma união.

‘Vamos tirar o Brasil do PT’

"Este campo [de direita] vai apresentar um projeto para o Brasil, com um pilar liberal, que privilegie o trabalho, a emancipação, o empreendedorismo. Essa turma vai se organizar, apresentar o projeto e ganhar no ano que vem. A gente vai se livrar do PT", disse Tarcísio.

Apesar de se colocar como independente de Jair Bolsonaro (PL), o grupo valoriza a liderança do presidente - que concentra a grande maioria do eleitorado de direita no país. Com o apoio do ex-presidente, Tarcísio mostrou confiança: "Não tenha dúvida, nós vamos tirar o Brasil do PT”.

"Acho que o pessoal está muito ansioso. Há tempo para a definição. Isso já está sendo feito, e as pessoas só não percebem. Há um respeito muito grande pelo ex-presidente Bolsonaro... O capital político dele será fundamental para aparar arestas. Não tenham ansiedade, porque virá a decisão na hora certa. Não precisa ser em dezembro. Pode ser janeiro, fevereiro, março", completou o governador.

