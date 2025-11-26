Luciano Huck não descarta disputar presidência: '30 anos rodando o país'

Luciano Huck e a esposa Angélica estampam a capa da 70ª edição da revista Cidade Jardim. Em entrevista, o casal comenta a possibilidade de o apresentador entrar na disputa pela presidência da República, um sonho antigo.

Huck é apontado como possível candidato desde as eleições de 2018. Ele se posiciona como um “outsider” distante da polarização política e enxerga a possibilidade de encarar a vida pública como uma responsabilidade social.

“Depois de quase três décadas rodando este país de ponta a ponta, vendo de perto nossos problemas e tendo o privilégio de entrar na casa das pessoas, ouvir suas conquistas e dificuldades, seria muito egoísmo me preocupar só com o bem-estar da minha família e não pensar no resto”, disse.

O apresentador se colocou como possível representante de um projeto de renovação política. "A Presidência da República não é sonho, é uma construção. O desejo de mudança não é só meu, é de todo um país".

Ele ainda negou ter “vaidade de protagonista”, mas gostaria de deixar um legado geracional de contribuição para “um país menos desigual e que gere oportunidades para todos".

Angélica primeira-dama?

A esposa de Huck ainda falou sobre o comportamento adequado à uma primeira-dama nos tempos atuais.

"Neste cargo, que é tão importante, sendo essa ponte mais afetiva entre governo e sociedade, trazendo empatia, usando isso para temas como educação, família, saúde mental e igualdade. Acho que a primeira-dama poderia trazer uma política mais afetuosa", comentou Angélica.