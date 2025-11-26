O que acontece quando um vereador tem o mandato cassado?

O vereador de Belo Horizonte Lucas Ganem (Podemos) está sob risco de perder o mandato após uma Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) ajuizada pelo ex-vereador Rubão, primeiro suplente da chapa. O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à cassação, alegando que o político não residia na capital mineira no período exigido por lei antes das eleições de 2024.

A denúncia abre um processo judicial específico, conhecido como Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME). A partir de agora, o vereador terá um prazo para apresentar sua defesa formal, incluindo documentos e testemunhas que comprovem seu vínculo residencial com a cidade.

O processo segue com a fase de instrução, na qual o juiz eleitoral analisa todas as provas. As investigações apontam que o endereço declarado por Ganem, uma casa no Bairro Trevo, na Pampulha, não pertence ao parlamentar, e que a moradora do imóvel, Fernanda Fraga, afirmou nunca tê-lo conhecido ou recebido materiais de campanha no local.

Ao final dessa etapa, uma sentença é proferida em primeira instância. Independentemente do resultado, tanto a acusação quanto a defesa podem recorrer da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). O caso ainda pode ser levado a instâncias superiores, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

O que acontece em caso de cassação

Se a Justiça Eleitoral confirmar a fraude e decidir pela cassação do mandato, a perda do cargo é imediata. Neste caso, a vaga seria ocupada pelo primeiro suplente da chapa, conforme a ordem de suplência do partido. Ganem foi eleito em 2024 com mais de 10 mil votos. Desde 2020, 47 vereadores foram cassados em MG por fraude na cota de gênero Além da perda do mandato, a condenação por fraude eleitoral pode levar à inelegibilidade do político por um período de oito anos, conforme previsto na Lei da Ficha Limpa. Isso o impediria de concorrer a qualquer cargo eletivo durante esse tempo. O parecer do MP ressalta ainda que a transferência de domicílio eleitoral exige comprovação de vínculos sociais, patrimoniais ou familiares, e que nenhum desses elementos foi demonstrado pela defesa, que alegou que o imóvel na Pampulha teria sido “cedido por um amigo”. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia Enquanto o processo tramita, o vereador continua exercendo suas funções normalmente na Câmara de Belo Horizonte. A decisão final sobre seu futuro político depende exclusivamente do julgamento da Justiça Eleitoral, que analisará as provas e argumentos apresentados por ambas as partes. Outro lado A reportagem procurou o vereador Lucas Ganem para comentar o parecer do Ministério Público, mas não recebeu resposta até o fechamento desta edição. O espaço permanece aberto para manifestação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria