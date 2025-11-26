Nikolas em 'desabafo' sobre eleitor brasileiro: 'Vocês merecem isso mesmo'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Em um discurso inflamado na tribuna da Câmara dos Deputados dessa terça-feira (25/11), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disparou diversos ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a adversários políticos.

A manifestação ocorreu horas depois de o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que passa a cumprir, em regime fechado, a pena de 27 anos e 3 meses imposta pela condenação por tentativa de golpe de Estado. Em sua fala, o parlamentar adotou tom de desabafo e atribuiu a responsabilidade pelo momento político ao próprio eleitorado brasileiro.

Bolsonaro, que já estava detido preventivamente na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília (DF), permanece na unidade, agora como condenado, após o STF confirmar por unanimidade o trânsito em julgado do processo, decisão que esgota qualquer possibilidade de recurso.

Além dele, militares da cúpula das Forças Armadas e ex-integrantes do primeiro escalão do governo também começaram a cumprir pena. As prisões aumentaram tensão entre o Judiciário e a ala bolsonarista no Congresso Nacional, que agora pressiona pela anistia dos condenados.

Em seu discurso, Nikolas sugeriu que o Brasil estaria experimentando exatamente as consequências das escolhas feitas nas urnas ao longo dos últimos anos. Em críticas indiretas a parlamentares da esquerda, afirmou que adversários seguiriam uma estratégia de transferir culpas históricas.

"Hoje, muito do que o Brasil está enfrentando é o que o brasileiro merece. Essa é a realidade. Porque se um país não se preocupa com o próximo, minimamente, é porque realmente vocês merecem isso mesmo. Vocês merecem aplaudir a [deputada federal] Maria do Rosário. Vocês merecem aplaudir alguém que literalmente está aqui há mais de 20 anos, mais do que a minha idade, e sempre a técnica deles, de toda a esquerda aqui, é acusar os outros e a culpa nunca é deles", disse o parlamentar.

"Eu nunca fui Presidente da República. Ninguém aqui nunca foi responsável por uma diretriz do Brasil em termos executivos. Quem esteve à frente do país há 14 anos chama-se PT, Partido dos Trabalhadores. Ou seja, se o povo escolhe isso, o povo merece também colher o governo que ele elegeu", completou.

O deputado também reagiu às prisões de generais condenados pela tentativa e à cassação do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), determinada por Moraes após a confirmação da sentença no Supremo. Para ele, a perda do mandato do parlamentar se trata de uma afronta à Constituição e acusou o STF de concentrar poder e de colocar a Câmara "de joelhos".

"Hoje, um deputado federal eleito perdeu o seu mandato na canetada por um ministro do STF, ferindo a Constituição, o regimento interno e essa casa. E sabem com o que que muitos estão preocupados? Só com o próprio umbigo. Ou seja, a maioria do Brasil merece a merda do Lula, merece o Alexandre Moraes, merece o STF que tem", disparou.



Nikolas ainda disse que o cenário brasileiro é "desesperançoso" e afirmou que a democracia teria se transformado em uma espécie de entidade falsa, incapaz de produzir respostas reais.

Prisão de Bolsonaro

Com a pena já em execução, o ex-presidente deverá permanecer na sala da PF em Brasília com rotina restrita a advogados, profissionais de saúde e visitantes autorizados. Além disso, terá direitos políticos suspensos durante todo o cumprimento da pena e permanecerá inelegível até 2060.