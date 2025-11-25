Moraes manda Câmara cassar Alexandre Ramagem

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (25/11) que a Câmara dos Deputados declare a perda do mandato do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A ordem consta no despacho que certifica o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista, na qual o parlamentar foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado.

No despacho, o ministro destaca que cabe à Mesa Diretora da Câmara formalizar a perda do mandato, já que a condenação é definitiva e o parlamentar não pode mais desempenhar suas funções. A Constituição estabelece que a cassação deve ser declarada quando há condenação criminal sem possibilidade de novos recursos.

A determinação faz parte da decisão que encerra a fase recursal da ação penal, após Moraes rejeitar os últimos recursos apresentados pelas defesas dos acusados no processo que apura a atuação de integrantes do governo e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma tentativa de ruptura institucional.

Segundo o STF, Ramagem utilizou a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), da qual foi diretor, para promover monitoramento ilegal de adversários políticos e para dar suporte a iniciativas golpistas que buscavam alterar o resultado das eleições de 2022. Além da pena de prisão, ele foi condenado a 50 dias-multa.

O mesmo despacho também determina a prisão definitiva de outros condenados no esquema, incluindo Bolsonaro, ministros e ex-comandantes militares. Com o trânsito em julgado, todos passam à condição de condenados definitivos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Relembre as condenações na trama golpista