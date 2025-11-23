Mulher de Ramagem comenta fuga para os EUA e mostra reencontro com marido

A esposa do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), Rebeca Ramagem, publicou texto sobre a fuga da família para os Estados Unidos e mostrou um vídeo do reencontro com o marido, em um aeroporto.

“Hoje, infelizmente, não encontramos no país a garantia de uma justiça imparcial. Somos vítimas de lawfare e temos enfrentado uma perseguição política desumana”, justificou Rebeca, em post nas redes sociais.

Ela relatou que chegou aos EUA há uma semana para “proteger a família”. Um vídeo publicado por ela mostra o reencontro das filhas com Alexandre.

“Mantemos a esperança de um dia voltar a um Brasil onde a escolha político-ideológica não seja tratada como crime, e onde a liberdade de pensar e expressar ideias não se torne motivo de condenação”, afirmou a esposa do parlamentar.

Fuga para os EUA

Conforme divulgado com exclusividade pelo portal PlatôBR, Alexandre Ramagem está foragido em um condomínio de North Miami, na Flórida.

Segundo o PlatôBR, o bolsonarista, sob risco iminente de ser mandado à cadeia, saiu do Rio de Janeiro e foi até Boa Vista (RR). Ainda não se sabe como ele fugiu do país e chegou a Miami.

Determinação de prisão

Após a fuga ser revelada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) decretou a prisão preventiva de Ramagem na sexta-feira (21/11).

Condenado a mais de 16 anos de prisão por integrar o “núcleo crucial” da trama golpista, o deputado foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo federal e usou a entidade para monitorar o STF e adversários políticos, além de apoiar a narrativa de fraude eleitoral.

Diante da condenação, Ramagem tinha medidas cautelares impostas pelo STF, que incluíam a proibição de deixar o país. Ainda não se sabe como o deputado foi para os EUA.