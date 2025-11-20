Viagem de Ramagem a Miami, em setembro, partiu do Rio e passou por Roraima

Localizado pelo PlatôBR em um condomínio de luxo em Miami nesta quarta-feira, 19, Alexandre Ramagem está nos Estados Unidos há mais de dois meses, desde setembro, conforme fontes que investigam o caso. O deputado federal bolsonarista foi condenado pelo STF a mais de 16 anos de prisão no processo do golpe e pode ter a prisão decretada pela corte nas próximas semanas.

As mesmas fontes dizem que Ramagem viajou do Rio de Janeiro a Boa Vista no dia 9 de setembro e dois dias depois, 11 de setembro, surgiu em Miami. Os relatos também indicam que ele fez o deslocamento clandestinamente. O dia da chegada do deputado aos Estados Unidos, segundo esses interlocutores, foi exatamente a data em que o Supremo concluiu o julgamento do golpe e o condenou.

Durante a ação penal da tentativa de golpe no STF, Alexandre de Moraes determinou a entrega dos passaportes dos réus. Não há no processo nenhuma manifestação pública devolvendo os passaportes a eles. Moraes foi procurado para informar se Ramagem poderia ter deixado o país, mas não respondeu à coluna.

Alexandre Ramagem e sua mulher, Rebeca, têm conexões em Roraima, onde o casal se conheceu. Rebeca já foi delegada da Polícia Civil roraimense e, atualmente, é procuradora do estado. Ramagem foi delegado da PF em Roraima nos anos 2000. Eles têm duas filhas, de 14 e 7 anos.

Licença na Câmara

Em 9 de setembro, mesmo dia em que viajou a Boa Vista, Alexandre Ramagem pediu licença por 30 dias de seu mandato na Câmara. Em 13 de outubro, quatro dias após o prazo do fim da licença, o deputado bolsonarista pediu a extensão da medida por mais 60 dias, até 12 de dezembro.

Por se tratar de um pedido de licença médica, Ramagem tem acesso a todos os sistemas de presença e votação da Câmara e pode trabalhar de forma remota, como vem fazendo. Em razão disso, embora esteja nos Estados Unidos, o parlamentar não apresenta uma falta sequer nos últimos meses. Em seu Instagram, Ramagem tem publicado vídeos de terno e gravata, como se estivesse trabalhando, nos quais comenta temas do Congresso.

A modalidade de licença concedida a Alexandre Ramagem também permite que o deputado continue recebendo cota parlamentar para o exercício do mandato. Desde setembro, quando foi para os Estados Unidos, não há qualquer gasto de Ramagem com passagens aéreas — normalmente utilizadas por parlamentares para irem a Brasília e retornarem aos seus estados toda semana.

Os gastos da cota parlamentar também caíram: em julho e agosto foram R$ 43 mil e R$ 36 mil, respectivamente; em setembro, R$ 13 mil; e, em outubro, R$ 20 mil.

Em nota à coluna na noite dessa quarta-feira, a presidência da Câmara afirmou que a licença foi concedida mediante atestados médicos apresentados por Alexandre Ramagem. O comunicado disse que a Casa não foi informada sobre a saída do deputado do país e que não houve autorização para missão internacional de Ramagem.

Condomínio de luxo

O PlatôBR localizou Alexandre Ramagem em um condomínio de luxo em North Miami, para onde foi com a família.

O complexo onde Ramagem está, o Solé Mia, tem acesso direto para uma piscina artificial do tamanho de dois campos de futebol. Cercada por areia e palmeiras, a “laguna” é preenchida com água cristalina, imitando uma praia caribenha, com oferta de atividades náuticas, como caiaque e stand up paddle. Há, ainda, várias quadras esportivas, playground, áreas para piquenique, estúdio de ioga, pista de cooper, trilhas para caminhadas e spa.

O complexo é formado por dois prédios de 17 andares, com varandas amplas, construídas em linhas curvas sobre a fachada e vista livre para a costa. O aluguel de um apartamento simples no local custa, em média, R$ 2 mil a diária.

O condomínio de luxo conta com uma lagoa artificial que simula uma praia caribenha, de águas cristalinas O complexo tem pista de caminhada, área para piquenique e até estúdio de ioga O condomínio reúne endinheirados da América Latina e se autointitula como um ‘paraíso privado’ Na ‘laguna’, há diversas atividades esportivas, como stand up paddle O condomínio fica entre o centro de Miami e a cidade de Fort Lauderdale

