TRAMA GOLPISTA

Moraes determina prisão preventiva de Alexandre Ramagem

Condenado a 16 anos e um mês de prisão, o parlamentar fugiu para Miami, nos Estados Unidos

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
21/11/2025 14:07 - atualizado em 21/11/2025 14:08

Ramagem
Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) crédito: Camara dos Deputados/Reprodução

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira (21/11) a prisão preventiva do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

O parlamentar fugiu para Miami, nos Estados Unidos, conforme apuração exclusiva do PlatôBR. Apontado como membro do “núcleo crucial” da trama golpista, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi condenado a 16 anos e um mês de prisão.

Diante da condenação, Ramagem tinha medidas cautelares impostas pelo STF, que incluíam a proibição de deixar o país. Ainda não se sabe como o deputado foi para os EUA.

Na ordem de prisão de Moraes, não há citação à fuga. Nessa quinta-feira (20), o Psol enviou requerimento ao ministro pedindo a prisão preventiva dele.

Matéria em atualização.

