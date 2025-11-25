Assine
BOLSONARO PRESO

STF: Moraes cita prisão de Lula para manter Bolsonaro na PF

Na decisão, o magistrado determina que Bolsonaro deve permanecer na sala de Estado-Maior do prédio da Polícia Federal

25/11/2025 17:43 - atualizado em 25/11/2025 17:44

Lula e Bolsonaro: eleições de 2026 impõem reflexão sobre a política nacional
Moraes cito prisão de Lula ao determinar que Bolsonaro cumpra sua pena na Superintendência da Polícia Federal crédito: Nelson ALMEIDA and EVARISTO SA / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou a prisão de Lula (PT) em 2018 ao determinar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra sua pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Na decisão, o magistrado determina que Bolsonaro deve permanecer na sala de Estado-Maior do prédio da PF. Ele cita um processo no Supremo de 2019, relatado pelo ministro Edson Fachin, que confirmou a permanência de Lula preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

Moraes, porém, errou o número da ação, referindo-se à petição 8.213/PR, quando na verdade o caso de Lula estava na petição 8.312/PR.

"Expeça-se o mandado de prisão, que deverá ser cumprido na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal [...], devendo permanecer o réu naquela sala de Estado-Maior (PET 8.213/PR - MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 07/08/2019), onde se encontra custodiado em virtude de prisão preventiva", escreveu Moraes na decisão.

Leia Mais

Lula

Lula foi solto em 2019 após 580 dias preso na sede da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba.

A soltura do ex-presidente ocorreu um dia após o Supremo Tribunal Federal ter decidido, por 6 votos a 5, que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado (o fim dos recursos), Isso alterou a jurisprudência que, desde 2016, tem permitido a prisão logo após a condenação em segunda instância.

O petista ficou preso em uma cela especial de 15 metros quadrados, com banheiro, em local isolado, no último andar do prédio. Ele não teve contato com outros presos, que vivem na carceragem, no primeiro andar.

Lula havia sido condenado sob a acusação de aceitar a propriedade de um tríplex, em Guarujá, como propina paga pela OAS em troca de um contrato com a Petrobras, o que ele sempre negou.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes jair-bolsonaro lula stf

