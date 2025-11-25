Assine
overlay
Início PlatôBr

Bolsonaro fica onde está: Moraes decide manter ex-presidente em cela na PF

STF encerra processo e determina que ele fica detido na sala especial na Superintendência da Polícia Federal no DF

Publicidade
Carregando...
Ricardo Brandt
Ricardo Brandt
Repórter
25/11/2025 15:58

compartilhe

SIGA
x
Bolsonaro fica onde está: Moraes decide manter ex-presidente em cela na PF
Bolsonaro fica onde está: Moraes decide manter ex-presidente em cela na PF crédito: Platobr Politica

Jair Bolsonaro cumprirá sua pena de 27 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado inicialmente, na cela especial montada na Superintendência da Polícia Federal no DF. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta terça-feira, 25, que o ex-presidente fique na unidade onde foi recolhido no final de semana, após violar sua tornozeleira eletrônica. A defesa vai pedir a conversão da medida em prisão domiciliar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A sala adaptada no pavimento térreo do prédio , será o cárcere de cumprimento da pena. Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro por tentativa de golpe de estado e outros quatro crimes. A ação penal 2668 foi decretada como transitado em julgado, que é o fim definitivo do processo. 

No mesmo dia, Moraes ordenou a execução da sentença para início da pena. O espaço tem banheiro, cama, televisão, ar condicionado, uma mesa e uma cadeira. A sala foi preparada a pedido do STF.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay