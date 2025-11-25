Bolsonaro fica onde está: Moraes decide manter ex-presidente em cela na PF

Jair Bolsonaro cumprirá sua pena de 27 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado inicialmente, na cela especial montada na Superintendência da Polícia Federal no DF. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta terça-feira, 25, que o ex-presidente fique na unidade onde foi recolhido no final de semana, após violar sua tornozeleira eletrônica. A defesa vai pedir a conversão da medida em prisão domiciliar.

A sala adaptada no pavimento térreo do prédio , será o cárcere de cumprimento da pena. Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro por tentativa de golpe de estado e outros quatro crimes. A ação penal 2668 foi decretada como transitado em julgado, que é o fim definitivo do processo.

No mesmo dia, Moraes ordenou a execução da sentença para início da pena. O espaço tem banheiro, cama, televisão, ar condicionado, uma mesa e uma cadeira. A sala foi preparada a pedido do STF.