Saiba qual livro Flávio Bolsonaro apresentou em visita ao pai na prisão

O senador Flávio Bolsonaro visitou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede da Polícia Federal nesta terça-feira (25/11), após a decisão de início do cumprimento da pena de 27 anos de prisão. Durante o encontro, ele entregou um livro que chamou a atenção: “Metanoia - A chave está em sua mente”, exibido pelo parlamentar na saída do local.

Leia: STF determina que Bolsonaro cumprirá prisão definitiva na PF

A obra, escrita pelo bispo JB Carvalho, fundador da igreja Comunidade das Nações, tem uma mensagem central focada em transformação e mudança de mentalidade. O próprio título, "Metanoia", já carrega um forte simbolismo e desperta curiosidade.

Leia: Moraes encerra ação contra Bolsonaro e pode ordenar início de pena por golpe

A palavra tem origem grega e significa, de forma literal, uma mudança profunda de mente, de pensamento ou de caráter. O conceito é frequentemente associado a um processo de conversão ou de uma renovação completa na maneira de enxergar o mundo e de “salvar a si mesmo”. “Somos protagonistas e não coadjuvantes em nossa própria história”, diz um trecho do livro.

Leia: Sala com TV, frigobar e ar-condicionado: como é a cela de Bolsonaro?

A mensagem de ‘transição’ e ‘liberdade’

O resumo do livro, que foi lançado em 2018, descreve a obra como “uma proposta para uma transição de um racionalismo frio, de um pensar quadrado e enviesado para uma consciência expandida”. A ideia é guiar o leitor para fora de padrões mentais rígidos.

Leia: Bolsonaro fica onde está: Moraes decide manter ex-presidente em cela na PF

Outro ponto central abordado é a “libertação dos vieses e molduras que nos prendem”. A mensagem incentiva o questionamento de crenças limitantes que podem impedir o crescimento pessoal, sugerindo uma quebra com o passado para adotar novas perspectivas.

O texto de apresentação também define a obra como “um grito de liberdade contra as tiranias das impossibilidades e dos determinismos filosóficos”. Essa abordagem reforça a capacidade de superação e a crença de que a mente pode vencer barreiras consideradas intransponíveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.