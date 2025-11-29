Corpo em decomposição é encontrado em rio no interior de Minas
Funcionários de uma empresa de abastecimento de água localizaram o corpo na margem do Ribeirão Ipanema, em Ipatinga, preso em um banco de areia
Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado e resgatado na foz do Rio Ipanema com o Rio Doce, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço, na tarde de sexta-feira (28/11).
A recuperação do cadáver coube ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por meio do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Ipatinga, no km 143 da BR-458.
O local, que se situa nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) municipal, é o ponto de encontro entre o Ribeirão Ipanema e o Rio Doce.
A ação de recuperação do cadáver foi iniciada pelo Corpo de Bombeiros após o corpo ter sido avistado por funcionários de uma empresa de abastecimento de água e tratamento de esgoto.
Os trabalhadores localizaram o cadáver preso em um banco de areia, exatamente na área onde as águas do Ribeirão Ipanema confluem para o Rio Doce, indicando que o corpo pode ter sido transportado pela correnteza até ali.
As autoridades foram comunicadas para iniciar o que descreveram como "complexo trabalho de resgate em ambiente aquático".
A guarnição do 11º BBM se deslocou rapidamente ao ponto indicado e deu início à recuperação. Os militares conseguiram acessar o local por meio do próprio leito do rio, percorrendo a pé cerca de 300 metros até onde o corpo estava.
O resgate foi complexo devido ao estado do corpo. A vítima estava em decomposição avançada, o que demandou cuidados e dificulta a identificação imediata ou a determinação da causa da morte.
“O trabalho em corpos d’água exige sempre máxima atenção devido à imprevisibilidade do ambiente, mas a segurança da nossa equipe é prioridade”, informou o CBMMG.
Após a retirada do corpo pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil foi acionada e compareceu ao km 143 da BR-458 para a realização dos trabalhos de perícia no local.
Até o momento, as circunstâncias que levaram ao óbito e a identidade da vítima permanecem desconhecidas. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia, na tentativa de obter elementos que ajudem a esclarecer o caso.
Resgate e mistério
- Data e hora: 28/11, às 14h
- Local da ocorrência: rodovia BR 458, km 143, em Ipatinga
- Localização do corpo: Ribeirão Ipanema, na região da confluência com o Rio Doce
- Descoberta: corpo avistado por funcionários de empresa de saneamento, preso em banco de areia
- Ação dos bombeiros: acesso feito a pé, pelo leito do rio, por cerca de 300 metros
- Estado da vítima: avançado estado de decomposição
Dicas de prevenção em rios e ribeirões
- Evite banho: em locais desconhecidos, poluídos ou com sinalização de perigo
- Alerta para correnteza: mesmo em águas rasas, a correnteza pode ser forte e arrastar adultos
- Sinalização de risco: respeite as placas de advertência e as áreas isoladas por autoridades
- Rios em períodos de chuva: o nível da água sobe rapidamente e pode causar alagamentos e cabeças d'água
- Emergências: acione o Corpo de Bombeiros (193) imediatamente em caso de desaparecimento ou acidente