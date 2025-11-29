Corpo em decomposição é encontrado em rio no interior de Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado e resgatado na foz do Rio Ipanema com o Rio Doce, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço, na tarde de sexta-feira (28/11).

A recuperação do cadáver coube ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por meio do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Ipatinga, no km 143 da BR-458.

O local, que se situa nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) municipal, é o ponto de encontro entre o Ribeirão Ipanema e o Rio Doce.

A ação de recuperação do cadáver foi iniciada pelo Corpo de Bombeiros após o corpo ter sido avistado por funcionários de uma empresa de abastecimento de água e tratamento de esgoto.

Os trabalhadores localizaram o cadáver preso em um banco de areia, exatamente na área onde as águas do Ribeirão Ipanema confluem para o Rio Doce, indicando que o corpo pode ter sido transportado pela correnteza até ali.

As autoridades foram comunicadas para iniciar o que descreveram como "complexo trabalho de resgate em ambiente aquático".

A guarnição do 11º BBM se deslocou rapidamente ao ponto indicado e deu início à recuperação. Os militares conseguiram acessar o local por meio do próprio leito do rio, percorrendo a pé cerca de 300 metros até onde o corpo estava.

O resgate foi complexo devido ao estado do corpo. A vítima estava em decomposição avançada, o que demandou cuidados e dificulta a identificação imediata ou a determinação da causa da morte.

“O trabalho em corpos d’água exige sempre máxima atenção devido à imprevisibilidade do ambiente, mas a segurança da nossa equipe é prioridade”, informou o CBMMG.

Após a retirada do corpo pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil foi acionada e compareceu ao km 143 da BR-458 para a realização dos trabalhos de perícia no local.



Até o momento, as circunstâncias que levaram ao óbito e a identidade da vítima permanecem desconhecidas. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia, na tentativa de obter elementos que ajudem a esclarecer o caso.

Resgate e mistério

Data e hora: 28/11, às 14h

Local da ocorrência: rodovia BR 458, km 143, em Ipatinga

Localização do corpo: Ribeirão Ipanema, na região da confluência com o Rio Doce

Descoberta: corpo avistado por funcionários de empresa de saneamento, preso em banco de areia

Ação dos bombeiros: acesso feito a pé, pelo leito do rio, por cerca de 300 metros

Estado da vítima: avançado estado de decomposição

