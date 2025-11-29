Assine
CRIME OU FATALIDADE?

Corpo em decomposição é encontrado em rio no interior de Minas

Funcionários de uma empresa de abastecimento de água localizaram o corpo na margem do Ribeirão Ipanema, em Ipatinga, preso em um banco de areia

Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
29/11/2025 09:17

Bombeiros resgataram cadáver em avançado estado de decomposição na foz do Rio Ipanema com Rio Doce, em Ipatinga (MG)
Bombeiros resgataram cadáver em avançado estado de decomposição na foz do Rio Ipanema com Rio Doce, em Ipatinga (MG) crédito: CBMMG

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado e resgatado na foz do Rio Ipanema com o Rio Doce, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço, na tarde de sexta-feira (28/11). 

A recuperação do cadáver coube ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por meio do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Ipatinga, no km 143 da BR-458.

O local, que se situa nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) municipal, é o ponto de encontro entre o Ribeirão Ipanema e o Rio Doce.

A ação de recuperação do cadáver foi iniciada pelo Corpo de Bombeiros após o corpo ter sido avistado por funcionários de uma empresa de abastecimento de água e tratamento de esgoto.

Os trabalhadores localizaram o cadáver preso em um banco de areia, exatamente na área onde as águas do Ribeirão Ipanema confluem para o Rio Doce, indicando que o corpo pode ter sido transportado pela correnteza até ali.

As autoridades foram comunicadas para iniciar o que descreveram como "complexo trabalho de resgate em ambiente aquático".

A guarnição do 11º BBM se deslocou rapidamente ao ponto indicado e deu início à recuperação. Os militares conseguiram acessar o local por meio do próprio leito do rio, percorrendo a pé cerca de 300 metros até onde o corpo estava.

O resgate foi complexo devido ao estado do corpo. A vítima estava em decomposição avançada, o que demandou cuidados e dificulta a identificação imediata ou a determinação da causa da morte.

“O trabalho em corpos d’água exige sempre máxima atenção devido à imprevisibilidade do ambiente, mas a segurança da nossa equipe é prioridade”, informou o CBMMG.

Após a retirada do corpo pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil foi acionada e compareceu ao km 143 da BR-458 para a realização dos trabalhos de perícia no local.


Até o momento, as circunstâncias que levaram ao óbito e a identidade da vítima permanecem desconhecidas. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia, na tentativa de obter elementos que ajudem a esclarecer o caso.

Resgate e mistério

  • Data e hora: 28/11, às 14h
  • Local da ocorrência: rodovia BR 458, km 143, em Ipatinga
  • Localização do corpo: Ribeirão Ipanema, na região da confluência com o Rio Doce
  • Descoberta: corpo avistado por funcionários de empresa de saneamento, preso em banco de areia
  • Ação dos bombeiros: acesso feito a pé, pelo leito do rio, por cerca de 300 metros
  • Estado da vítima: avançado estado de decomposição

Dicas de prevenção em rios e ribeirões

  • Evite banho: em locais desconhecidos, poluídos ou com sinalização de perigo
  • Alerta para correnteza: mesmo em águas rasas, a correnteza pode ser forte e arrastar adultos
  • Sinalização de risco: respeite as placas de advertência e as áreas isoladas por autoridades
  • Rios em períodos de chuva: o nível da água sobe rapidamente e pode causar alagamentos e cabeças d'água
  • Emergências: acione o Corpo de Bombeiros (193) imediatamente em caso de desaparecimento ou acidente

