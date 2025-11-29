Sábado terá tarde quente e tempestades até de granizo no interior de Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A previsão de calor extremo e o desenvolvimento de tempestades intensas a partir do período da tarde trazem atenção a Minas Gerais, incluindo a Grande BH, neste sábado (29/11).

Há risco de ventos fortes e até precipitação de granizo em várias regiões, assim como na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG).

Na capital, o dia se desenha com uma alta amplitude térmica. A temperatura mínima registrada foi de 16,6°C na regional Oeste, às 5h, com uma sensação térmica de 13,8°C.

Em contraste, a previsão indica que a temperatura máxima pode chegar aos 32°C. Paralelamente, a umidade relativa do ar preocupa, com a expectativa de atingir o índice mínimo de 35% durante a tarde, um fator que aumenta o risco de problemas respiratórios.

Onde chove forte em Minas Gerais?



Em nível estadual, o contraste térmico é ainda maior. As temperaturas mínimas variam de 13°C no Sul de Minas, região conhecida por suas temperaturas mais baixas, até 20°C nas áreas do Triângulo Mineiro e em toda a faixa Norte.

O grande destaque do dia é o calor intenso: as máximas devem chegar a 36°C no Triângulo, consolidando esta área como a de maior aquecimento no estado.

A causa da instabilidade e da severidade do tempo é a combinação de fatores atmosféricos, concebida pela alta temperatura do dia e pelo aporte de umidade proveniente do deslocamento de uma frente fria.

Essa interação cria o ambiente propício para a formação rápida de grandes nuvens de chuva. Por isso, o céu, que começa claro ou parcialmente nublado, mudará drasticamente a partir da tarde, com o início das chuvas.

Nas porções Leste e Norte de Minas, que incluem a Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, os temporais podem vir acompanhados de rajadas de vento que chegam a 70 km/h, além da queda de granizo.

Destaques e cuidados em Minas Gerais

Previsão para o sábado (29/11):

Temperatura máxima: 36°C no Triângulo Mineiro

Temperatura mínima: 13°C no Sul de Minas

Umidade relativa do ar: pode atingir 35% à tarde em Belo Horizonte

Regiões em alerta: Leste, Norte, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, Norte, Noroeste de Minas e RMBH

Fenômenos esperados: chuvas fortes, trovoadas isoladas, rajadas de vento de até 70 km/h e queda de granizo

Dicas de prevenção contra temporais: