Sábado terá tarde quente e tempestades até de granizo no interior de Minas
Temperatura pode chegar aos 36°C no Triângulo Mineiro. Na Grande BH, há possibilidade de chuvas à tarde e baixa umidade do ar preocupa
compartilheSIGA
A previsão de calor extremo e o desenvolvimento de tempestades intensas a partir do período da tarde trazem atenção a Minas Gerais, incluindo a Grande BH, neste sábado (29/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Há risco de ventos fortes e até precipitação de granizo em várias regiões, assim como na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG).
Leia Mais
Na capital, o dia se desenha com uma alta amplitude térmica. A temperatura mínima registrada foi de 16,6°C na regional Oeste, às 5h, com uma sensação térmica de 13,8°C.
Em contraste, a previsão indica que a temperatura máxima pode chegar aos 32°C. Paralelamente, a umidade relativa do ar preocupa, com a expectativa de atingir o índice mínimo de 35% durante a tarde, um fator que aumenta o risco de problemas respiratórios.
Onde chove forte em Minas Gerais?
Em nível estadual, o contraste térmico é ainda maior. As temperaturas mínimas variam de 13°C no Sul de Minas, região conhecida por suas temperaturas mais baixas, até 20°C nas áreas do Triângulo Mineiro e em toda a faixa Norte.
O grande destaque do dia é o calor intenso: as máximas devem chegar a 36°C no Triângulo, consolidando esta área como a de maior aquecimento no estado.
A causa da instabilidade e da severidade do tempo é a combinação de fatores atmosféricos, concebida pela alta temperatura do dia e pelo aporte de umidade proveniente do deslocamento de uma frente fria.
Essa interação cria o ambiente propício para a formação rápida de grandes nuvens de chuva. Por isso, o céu, que começa claro ou parcialmente nublado, mudará drasticamente a partir da tarde, com o início das chuvas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Nas porções Leste e Norte de Minas, que incluem a Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, os temporais podem vir acompanhados de rajadas de vento que chegam a 70 km/h, além da queda de granizo.
Destaques e cuidados em Minas Gerais
Previsão para o sábado (29/11):
- Temperatura máxima: 36°C no Triângulo Mineiro
- Temperatura mínima: 13°C no Sul de Minas
- Umidade relativa do ar: pode atingir 35% à tarde em Belo Horizonte
- Regiões em alerta: Leste, Norte, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, Norte, Noroeste de Minas e RMBH
- Fenômenos esperados: chuvas fortes, trovoadas isoladas, rajadas de vento de até 70 km/h e queda de granizo
Dicas de prevenção contra temporais:
- Evite áreas de risco: não se abrigue sob árvores isoladas ou estruturas metálicas durante a chuva
- Proteja-se do vento: feche portas e janelas para evitar correntes de ar que possam derrubar objetos
- Cuidados com a umidade: hidrate-se frequentemente e use umidificadores de ar nas horas mais secas
- Desligue aparelhos: retire os eletrodomésticos da tomada em caso de raios e trovões
- Acompanhe os alertas: siga os comunicados da Defesa Civil local para informações atualizadas