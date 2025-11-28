Linhas de ônibus de Belo Horizonte terão mais viagens

Os ônibus articulados que percorriam essas rotas serão remanejados para outras linhas do sistema. Essa medida, de acordo com a PBH, deve reduzir o tempo de espera dos passageiros que utilizam o transporte coletivo.

Linha 62: Estação Venda Nova/Savassi

A linha 62, Estação Venda Nova/Savassi, Via Hospitais (Direta), terá seis novas viagens no quadro de horários, sendo duas no pico da manhã, com o intervalo médio entre elas caindo de 8 para 7 minutos.

No pico da tarde, serão três novas viagens, com o intervalo médio passando de 11 para 9,5 minutos. Na faixa do meio-dia, será acrescida ainda mais uma viagem, reduzindo o intervalo médio de 30 para 20 minutos.

Linha 63 - Estação Venda Nova/Av. Antônio Carlos

A linha terá 14 novas viagens nos dias úteis e quatro aos sábados, sendo cinco no pico da manhã, com o intervalo médio passando de 7,5 para 6 minutos.

No pico da tarde, serão oferecidas quatro novas viagens, com o intervalo médio passando de 9 para 7,5 minutos. Já entre 11h e 15h59, serão acrescidas mais cinco viagens, reduzindo o intervalo médio de 14 para 11,5 minutos.

Aos sábados, as quatro novas viagens serão no intervalo entre 5h e 10h59, reduzindo o intervalo médio de 13 para 11 minutos.

Linha 6030 - Cidade Administrativa/Savassi

A linha 6030, Cidade Administrativa/Savassi, Via Hospitais e Andradas, terá quatro novas viagens, sendo duas no pico da manhã, com o intervalo médio passando de 29 para 21 minutos.

No pico da tarde, serão duas novas viagens, com o intervalo médio entre elas passando de 28 para 20 minutos.