MOBILIDADE

Linhas de ônibus de Belo Horizonte terão mais viagens

Expectativa é que os usuários das linhas 62 (Direta), 63 e 6030 (Via Andradas) enfrentem menor tempo de espera

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
28/11/2025 21:57

Transporte coletivo em BH
Com as mudanças, prefeitura espera reduzir o tempo de viagem crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press
 A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou o aumento na frequência das viagens de três linhas de ônibus da capital mineira. A partir desta segunda-feira (1/12), as linhas 62 (Direta), 63 e 6030 (Via Andradas) contarão com mais veículos.

Os ônibus articulados que percorriam essas rotas serão remanejados para outras linhas do sistema. Essa medida, de acordo com a PBH, deve reduzir o tempo de espera dos passageiros que utilizam o transporte coletivo.

Linha 62: Estação Venda Nova/Savassi

A linha 62, Estação Venda Nova/Savassi, Via Hospitais (Direta), terá seis novas viagens no quadro de horários, sendo duas no pico da manhã, com o intervalo médio entre elas caindo de 8 para 7 minutos.

No pico da tarde, serão três novas viagens, com o intervalo médio passando de 11 para 9,5 minutos. Na faixa do meio-dia, será acrescida ainda mais uma viagem, reduzindo o intervalo médio de 30 para 20 minutos.

Linha 63 - Estação Venda Nova/Av. Antônio Carlos

A linha terá 14 novas viagens nos dias úteis e quatro aos sábados, sendo cinco no pico da manhã, com o intervalo médio passando de 7,5 para 6 minutos.

No pico da tarde, serão oferecidas quatro novas viagens, com o intervalo médio passando de 9 para 7,5 minutos. Já entre 11h e 15h59, serão acrescidas mais cinco viagens, reduzindo o intervalo médio de 14 para 11,5 minutos.

Aos sábados, as quatro novas viagens serão no intervalo entre 5h e 10h59, reduzindo o intervalo médio de 13 para 11 minutos.

Linha 6030 - Cidade Administrativa/Savassi

A linha 6030, Cidade Administrativa/Savassi, Via Hospitais e Andradas, terá quatro novas viagens, sendo duas no pico da manhã, com o intervalo médio passando de 29 para 21 minutos.

No pico da tarde, serão duas novas viagens, com o intervalo médio entre elas passando de 28 para 20 minutos.

