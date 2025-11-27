Quatro vias de BH têm sentido alterado; veja locais
Vias passam a operar em mão única depois de publicação no DOM
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) alterou o sentido de circulação em quatro vias do Bairro Universitário, na Região da Pampulha da capital mineira. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (27/11) e tem como objetivo reorganizar o tráfego, aumentando a segurança e a fluidez no trânsito da região.
Conforme portaria da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTrans), as alterações já estão em vigor desde quarta-feira (26/11) e afetam os seguintes trechos:
- Rua Gonçalves Ferreira: entre a Avenida Bueno Siqueira e a Rua Machado Portela, passa de mão dupla para mão única.
- Rua Machado Portela: entre a Rua Pedro Valente e a Rua Valdivino Conrado, passa a operar em mão única.
- Rua Valdivino Conrado: entre a Rua Machado Portela e a Avenida Bueno Siqueira, também passa a ter sentido único.
- Avenida Bueno Siqueira: no trecho entre a Rua Valdivino Conrado e a Rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, deixa de ser mão dupla e passa a ser mão única.
Segundo a BHTrans, a decisão foi aprovada na Assembleia Geral dos Acionistas realizada em 26 de junho de 2024, com base em estudos técnicos que visam melhorar a circulação de veículos na região.