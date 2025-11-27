Assine
overlay
Início Gerais
ALTERAÇÃO NAS VIAS

Quatro vias de BH têm sentido alterado; veja locais

Vias passam a operar em mão única depois de publicação no DOM

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/11/2025 06:28 - atualizado em 27/11/2025 06:30

compartilhe

SIGA
x
O segundo dia de provas do Enem 2025 acontece neste domingo (16/11) e BHTrans realizará uma operação de trânsito para facilitar chegada dos participantes
Trânsito muda em ruas do Bairro Universitário, Região da Pampulha em Belo Horizonte crédito: PBH/Divulgação

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) alterou o sentido de circulação em quatro vias do Bairro Universitário, na Região da Pampulha da capital mineira. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (27/11) e tem como objetivo reorganizar o tráfego, aumentando a segurança e a fluidez no trânsito da região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme portaria da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTrans), as alterações já estão em vigor desde quarta-feira (26/11) e afetam os seguintes trechos:

Leia Mais

  • Rua Gonçalves Ferreira: entre a Avenida Bueno Siqueira e a Rua Machado Portela, passa de mão dupla para mão única.
  • Rua Machado Portela: entre a Rua Pedro Valente e a Rua Valdivino Conrado, passa a operar em mão única.
  • Rua Valdivino Conrado: entre a Rua Machado Portela e a Avenida Bueno Siqueira, também passa a ter sentido único.
  • Avenida Bueno Siqueira: no trecho entre a Rua Valdivino Conrado e a Rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, deixa de ser mão dupla e passa a ser mão única.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a BHTrans, a decisão foi aprovada na Assembleia Geral dos Acionistas realizada em 26 de junho de 2024, com base em estudos técnicos que visam melhorar a circulação de veículos na região.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte bh bhtrans minas-gerais mobilidade pbh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay