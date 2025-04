Trevo do BH Shopping e motofaixas: veja plano de mobilidade da PBH até 2028

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) apresentou o Plano de Metas do Município até 2028 em audiência pública online nesta quarta-feira (30/4). Dentre os tópicos, o Executivo municipal detalhou o planejamento na esfera da mobilidade, que contempla a implementação de faixas exclusiva para motocicletas e conclusão da obra no trevo do BH Shopping, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital mineira.

Com apresentação realizada pelo secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Bruno Passeli, o plano para os próximos anos de mandato prevê a implantação de 10 quilômetros de motofaixa na cidade. As localizações exatas não foram informadas.

No quesito mobilidade, o Executivo municipal planeja também a conclusão da obra do trevo do BH Shopping, que busca melhorias no tráfego da interseção da BR-356 com a Avenida Raja Gabaglia. A intervenção é o alargamento do viaduto sobre a rodovia, viabilizando uma terceira faixa de rolamento no sentido Belvedere-Santa Lúcia e ajuste dos encaixes das alças existentes.

De acordo com informações publicadas pela PBH em 13 de abril deste ano, o contrato firmado com a empresa vencedora do processo licitatório está em vigor, e, neste momento, a fase de verificação estrutural está sendo executada. A expectativa é que as obras tenham início ainda neste primeiro semestre, com previsão de término no fim de 2026.

A intervenção tem sido marcada por atrasos nos prazos estabelecidos. A princípio, em março de 2024, quatro intervenções para melhoria do trânsito na região foram anunciadas, com expectativa de início em até 90 dias. No entanto, em outubro daquele ano, foi anunciado que as obras começariam no mês seguinte, em novembro. Em dezembro de 2024, a cena se repetiu; dessa vez, a expectativa de início era em janeiro deste ano.

No início deste mês, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) anunciou, em reunião com moradores da região, a continuidade do projeto original das obras de intervenção viária da região do Belvedere. “As obras estruturantes do Belvedere são necessárias por causa do gargalos que foram criados ao longo do anos, tanto para entrada quanto para saída do bairro. E o que a gente está querendo melhorar é a qualidade de vida das pessoas que moram no bairro ou passam pelo bairro”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

Ainda de acordo com o prefeito, a partir de uma escuta de um grupo de moradores contrários ao projeto original, a prefeitura realizou estudos para uma alternativa, mas qualquer tipo de alteração se mostrou tecnicamente inviável. Outra intervenção na região está na fase de estudos e projetos: a implantação de viaduto para viabilizar o acesso direto do fluxo de veículos procedente da BR-356, sem precisar utilizar o trevo.

Mais propostas



Ainda no quesito mobilidade, a PBH apontou a intenção de concluir a implantação das interseções na Avenida Cristiano Machado: viaduto da Avenida Sebastião de Brito, Saramenha, Waldomiro Lobo e Avenida Vilarinho. Além disso, está nos planos assumir a gestão do Anel Rodoviário e realizar as obras de intervenção viárias do anel com a Via Expressa.

Até 2028, a prefeitura planeja também a implantação do BRT da Avenida Amazonas, desenvolver projetos para áreas piloto de implantação de semáforos inteligentes e desenvolver novo aplicativo o PBH Mobilidade “para unificar as funções de pagamento, acompanhamento de viagens, reclamações, solicitações e áudio descrição”.

O Executivo municipal planeja ainda substituir 588 veículos da frota de ônibus do Transporte Público Coletivo Convencional (TPCC) por veículos com baixa emissão de poluentes e adquirir 100 ônibus de propulsão elétrica.