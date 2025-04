Jornalistas do Estado de Minas recebem Prêmio Hugo Werneck

Os repórteres Mateus Parreiras e Luiz Ribeiro e o fotógrafo Alexandre Guzanshe receberam, na noite dessa terça-feira (29/4), o Prêmio Hugo Werneck na categoria de “melhor exemplo em comunicação ambiental” pela série de matérias especiais “Veredas Mortas”. As reportagens foram publicadas no jornal Estado de Minas entre os dias 14 e 29 de julho de 2024 e denunciaram a devastação das veredas e do cerrado em contraponto com as descrições do sertão imortalizadas na obra de João Guimarães Rosa, "Grande Sertão: Veredas" (1956).

A cerimônia da 15ª edição Prêmio Hugo Werneck ocorreu no Centro de Convenções do Clube de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) e contou com a presença de ambientalistas e autoridades. O repórter Mateus Parreiras e o diretor de redação do Estado de Minas, Carlos Marcelo Carvalho, receberam o prêmio e contaram como a série nasceu e tomou corpo. A proposta nasceu da investigação literária do diretor em relação à obra do escritor mineiro, que resultou na apuração da ameaça que avança sobre a região.

"Foi um trabalho enorme de equipe, costurando histórias do Guimarães. O Carlos descobriu as veredas mortas. Nossa ideia foi procurar essas veredas e mostrar o que está matando elas hoje, de processos que, se não forem feitos das formas devidas, vão acabar com as veredas. Encontramos pessoas que moram perto dessas veredas que viam desde a infância a fartura e outras características da região. Encontramos muitas histórias de Guimarães, palco das histórias [do livro], inclusive da batalha final. Foi maravilhoso. Foi uma das séries de reportagens mais difíceis que a gente lutou de peito aberto para fazer. Acho que isso é o mais importante”, relata Parreiras durante a condecoração.

A fase de campo das apurações, com equipes de reportagem rodando pelo sertão mencionado na obra de Rosa ou percorrido pelo autor para produzi-la, durou 12 dias e quase 5 mil quilômetros, boa parte por trilhas e estradas de terra não mapeadas. Especialistas e ambientalistas ajudaram a mostrar a abrangência dos impactos da degradação ambiental sobre o cerrado, bem como o potencial de agravamento dos destrutivos eventos climáticos extremos.

De acordo com o diretor de redação do Estado de Minas, a série nasceu de uma interrogação, e, com a apuração dos repórteres, foi possível procurar as veredas além dos sertões. Por meio de um trabalho coletivo, que contou também com uma equipe de arte e edição, foi possível entender que as veredas estão desaparecendo e que, se nada for feito, elas vão acabar. A série, por fim, terminou com uma grande exclamação - um alerta para as veredas. Para Carlos Marcelo, a premiação representa conhecimento e respeito pela natureza.

“O prêmio vem de um jornalista e ratifica a relevância do nosso trabalho e como alerta, porque essas veredas estão desaparecendo. O que os repórteres documentaram é que as ações predatórias dos homens estão acabando com as veredas”, diz.

Ainda de acordo com o diretor, ter o reconhecimento não foi uma surpresa, porque a equipe já conhecia a tradição e a importância do prêmio. No entanto, ele afirma se sentir honrado, porque o prêmio é organizado por um jornalista, que foi pioneiro também na cobertura do setor ambiental, dessas causas.

“Esse prêmio ratifica a relevância do nosso trabalho, e acredito que serve também como alerta de que essas veredas estão desaparecendo. Talvez elas fiquem apenas na memória, na leitura dos livros de Guimarães Rosa, porque, infelizmente, o que os repórteres como Mateus e Luiz e o Guzanshe documentaram é que as veredas que tanto encantavam, que são maravilhosas, estão sumindo por causa da ação predatória do homem e também das mudanças climáticas extremas”, conclui Carlos Marcelo.

Prêmio Hugo Werneck

A premiação Hugo Werneck é uma referência dos ambientalistas e reconhece os melhores projetos em prol do meio ambiente. O evento foi criado em 2010 e é uma homenagem ao ambientalista mineiro, um dos precursores da “consciência ecológica” na América Latina. Em sua 15ª edição, o prêmio se tornou uma referência nacional, de Minas para o mundo, como o “Oscar da ecologia brasileira" e acumulou mais de mil inscrições e indicações recebidas, além de ter 186 vencedores e homenageados até hoje.

Idealizada pela Revista Ecológico, o Prêmio Hugo Werneck conta com a participação do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), e, a nível nacional, do Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O ambientalista e fundador da Revista Ecológica, Hiram Firmino, reforça a importância do prêmio como um apoio a personalidades que lutam pelo meio ambiente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para seu dia

"Antigamente, a questão ambiental era dos ambientalistas considerados chatos, os ‘eco-chatos’. Hoje, a questão ambiental não é mais exclusiva nossa, é de toda a humanidade. Se você pega um motorista de aplicativo, ele sabe o calor que está fazendo, que está tendo enchentes lá em São Paulo, por causa do desmatamento na Amazônia. Acabaram as árvores, não tem água, não tem nuvem, e, quando tem, vem acumulado", conta.