Suspeito de caça predatória é preso com armas, munição e recarregadores

Um suspeito de caça predatória de 52 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo em Itueta (MG), no Vale do Rio Doce, além de posse de munições e apetrechos de recarga bélica, na tarde dessa sexta-feira (28/11).

A ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi realizada na zona rural do município, em localidade conhecida como Córrego Cachoeirinha.

A operação resultou na apreensão de três armas de fogo, sendo duas espingardas e uma pistola. Apesar de dois suspeitos admitirem a caça, apenas um foi detido pela posse ilegal do armamento.

A apreensão incluiu uma espingarda polveira, uma espingarda Rossi calibre .36, uma pistola Taurus calibre .6,35, nove munições intactas de .6,35 e um vasto volume de insumos para recarga, como pólvora, espoletas, chumbo e cartuchos vazios.

As suspeitas são de que os materiais apreendidos seriam usados na caça predatória, uma atividade criminosa no Brasil, onde apenas a caça para sobrevivência ainda é aceita.

Córrego Cachoeirinha é uma área de caráter predominantemente rural, marcada pela presença de fazendas, currais e lavouras de café, típica da região de Itueta.

Que tipo de armamento foi apreendido?

Os armamentos são modelos de uso permitido, mas cuja posse se torna ilegal se o proprietário não possuir licença para uso.

A pistola Taurus calibre .6,35 (ou .25 ACP) é um tipo comum de arma, de porte discreto, não sendo restrito às Forças Armadas ou policiais. A espingarda calibre .36 é uma arma de fogo de alma lisa, frequentemente utilizada na caça ou para defesa em áreas rurais.

A espingarda polveira, por sua vez, é um armamento antigo que utiliza recarga artesanal com pólvora negra.

A diversidade do material apreendido, notavelmente a grande quantidade de insumos como pólvora, espoletas, chumbo e cartuchos vazios calibre .36, sugere que o homem detido operava como um "armeiro caseiro", dedicado à atividade de caça, e mantendo um ciclo de produção para sua munição.

O volume de insumos configura uma infraestrutura robusta para a recarga, o que é incomum em apreensões corriqueiras e indica uma atividade contínua de fabricação e uso ilegal.

“A PMMG recebeu denúncias de caça predatória no Córrego Cachoeirinha, em Itueta, envolvendo dois indivíduos. Ambos admitiram a prática", informou a PMMG.

Após a localização das armas, que estavam escondidas em um curral e em meio a uma lavoura de café, um dos envolvidos foi detido e ambos reconheceram que praticavam a caça.

O autor de 52 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais após avaliação médica, sendo as armas, munições e insumos apreendidos.

A Polícia Civil dará seguimento à investigação para determinar as circunstâncias exatas da posse ilegal e da caça predatória, bem como a origem das armas e do certificado apreendido.

