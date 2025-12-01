Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO

Queda de granizo: 29 cidades de Minas estão sob alerta até terça (2/12)

De acordo com o Inmet, outras 414 cidades do estado podem ter chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h)

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
01/12/2025 13:01 - atualizado em 01/12/2025 13:04

compartilhe

SIGA
x
Pode chover granizo em 29 cidades de Minas
Pode chover granizo em 29 cidades de Minas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Vinte e nove cidades de Minas Gerais estão sob alerta de risco potencial de tempestade, com d queda de granizo, até a manhã desta terça-feira (2/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os municípios poderão enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), além da queda de granizo. Existe um risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Cidades em risco de queda de granizo: 

  • Abadia dos Dourados
  • Araguari
  • Araporã
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Canápolis
  • Capinópolis
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Centralina
  • Coromandel
  • Douradoquara
  • Grupiara
  • Guarda-Mor
  • Gurinhatã
  • Ipiaçu
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Limeira do Oeste
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Carmelo
  • Paracatu
  • Prata
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • Tupaciguara
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Vazante

Leia Mais

Outras 414 cidades mineiras também poderão enfrentar chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, mas não há previsão de queda de granizo.

Cidades que podem registra tempestade: 

  • Abre Campo
  • Acaiaca
  • Açucena
  • Água Boa
  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Aimorés
  • Almenara
  • Alpercata
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alvarenga
  • Alvinópolis
  • Alvorada de Minas
  • Amparo do Serra
  • Angelândia
  • Antônio Dias
  • Antônio Prado de Minas
  • Araçaí
  • Araçuaí
  • Araponga
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Ataléia
  • Augusto de Lima
  • Baldim
  • Bandeira
  • Barão de Cocais
  • Barão de Monte Alto
  • Barra Longa
  • Bela Vista de Minas
  • Belo Oriente
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bocaiúva
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Jesus do Galho
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Braúnas
  • Buenópolis
  • Bugre
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira de Pajeú
  • Caeté
  • Caiana
  • Cajuri
  • Campanário
  • Campo Azul
  • Canaã
  • Cantagalo
  • Caparaó
  • Capelinha
  • Capitão Andrade
  • Capitão Enéas
  • Caputira
  • Caraí
  • Carangola
  • Caratinga
  • Carbonita
  • Carlos Chagas
  • Carmésia
  • Catas Altas
  • Catuji
  • Catuti
  • Central de Minas
  • Chalé
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claro dos Poções
  • Coimbra
  • Coluna
  • Comercinho
  • Conceição de Ipanema
  • Conceição do Mato Dentro
  • Cônego Marinho
  • Congonhas do Norte
  • Conselheiro Pena
  • Coração de Jesus
  • Cordisburgo
  • Corinto
  • Coroaci
  • Coronel Fabriciano
  • Coronel Murta
  • Córrego Novo
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Crisólita
  • Cristália
  • Cuparaque
  • Curral de Dentro
  • Curvelo
  • Datas
  • Diamantina
  • Diogo de Vasconcelos
  • Dionísio
  • Divino
  • Divino das Laranjeiras
  • Divinolândia de Minas
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Dom Bosco
  • Dom Cavati
  • Dom Joaquim
  • Dom Silvério
  • Dores de Guanhães
  • Durandé
  • Engenheiro Caldas
  • Engenheiro Navarro
  • Entre Folhas
  • Ervália
  • Espera Feliz
  • Espinosa
  • Eugenópolis
  • Faria Lemos
  • Felício dos Santos
  • Felisburgo
  • Felixlândia
  • Fernandes Tourinho
  • Ferros
  • Fervedouro
  • Formoso
  • Francisco Badaró
  • Francisco Dumont
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Frei Inocêncio
  • Frei Lagonegro
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Funilândia
  • Galiléia
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Goiabeira
  • Gonzaga
  • Gouveia
  • Governador Valadares
  • Grão Mogol
  • Guanhães
  • Guaraciaba
  • Guaraciama
  • Iapu
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Imbé de Minas
  • Indaiabira
  • Inhapim
  • Inimutaba
  • Ipaba
  • Ipanema
  • Ipatinga
  • Itabira
  • Itabirinha
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itamarandiba
  • Itambacuri
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itanhomi
  • Itaobim
  • Itinga
  • Itueta
  • Jaboticatubas
  • Jacinto
  • Jaguaraçu
  • Jaíba
  • Jampruca
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequeri
  • Jequitaí
  • Jequitibá
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Joanésia
  • João Monlevade
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Jordânia
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • José Raydan
  • Juramento
  • Juvenília
  • Ladainha
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Grande
  • Lagoa Santa
  • Lajinha
  • Lassance
  • Leme do Prado
  • Lontra
  • Luisburgo
  • Luislândia
  • Machacalis
  • Malacacheta
  • Mamonas
  • Manga
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Mantena
  • Mariana
  • Marilac
  • Marliéria
  • Martins Soares
  • Mata Verde
  • Materlândia
  • Mathias Lobato
  • Matias Cardoso
  • Matipó
  • Mato Verde
  • Matozinhos
  • Medina
  • Mendes Pimentel
  • Mesquita
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miradouro
  • Miraí
  • Miravânia
  • Monjolos
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Muriaé
  • Mutum
  • Nacip Raydan
  • Nanuque
  • Naque
  • Natalândia
  • Ninheira
  • Nova Belém
  • Nova Era
  • Nova Módica
  • Nova Porteirinha
  • Nova União
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Oratórios
  • Orizânia
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palma
  • Palmópolis
  • Paracatu
  • Paraopeba
  • Passabém
  • Patis
  • Patrocínio do Muriaé
  • Paulistas
  • Pavão
  • Peçanha
  • Pedra Azul
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra Dourada
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedro Leopoldo
  • Periquito
  • Pescador
  • Piedade de Caratinga
  • Piedade de Ponte Nova
  • Pingo d'Água
  • Pintópolis
  • Pirapora
  • Pocrane
  • Pompéu
  • Ponte Nova
  • Ponto Chique
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Raul Soares
  • Reduto
  • Resplendor
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio Casca
  • Rio Doce
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rio Piracicaba
  • Rio Vermelho
  • Rosário da Limeira
  • Rubelita
  • Rubim
  • Sabará
  • Sabinópolis
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Bárbara
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Efigênia de Minas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Luzia
  • Santa Margarida
  • Santa Maria de Itabira
  • Santa Maria do Salto
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Manhuaçu
  • Santana do Paraíso
  • Santana do Riacho
  • Santa Rita de Minas
  • Santa Rita do Itueto
  • Santo Antônio do Grama
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santo Hipólito
  • São Domingos das Dores
  • São Domingos do Prata
  • São Félix de Minas
  • São Francisco
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo da Piedade
  • São Geraldo do Baixio
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Manteninha
  • São João do Oriente
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São João Evangelista
  • São José da Safira
  • São José do Divino
  • São José do Goiabal
  • São José do Jacuri
  • São José do Mantimento
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro dos Ferros
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Romão
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Anta
  • São Sebastião do Maranhão
  • São Sebastião do Rio Preto
  • Sardoá
  • Sem-Peixe
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Senhora do Porto
  • Sericita
  • Serra Azul de Minas
  • Serra dos Aimorés
  • Serranópolis de Minas
  • Serro
  • Sete Lagoas
  • Setubinha
  • Simonésia
  • Sobrália
  • Taiobeiras
  • Taparuba
  • Taquaraçu de Minas
  • Tarumirim
  • Teixeiras
  • Teófilo Otoni
  • Timóteo
  • Tombos
  • Três Marias
  • Tumiritinga
  • Turmalina
  • Ubaí
  • Ubaporanga
  • Umburatiba
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucânia
  • Urucuia
  • Vargem Alegre
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Vermelho Novo
  • Viçosa
  • Vieiras
  • Virgem da Lapa
  • Virginópolis
  • Virgolândia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuvas intensas?

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tópicos relacionados:

alerta chuva granizo inmet minas-gerais previsao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay