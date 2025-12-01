Queda de granizo: 29 cidades de Minas estão sob alerta até terça (2/12)

Vinte e nove cidades de Minas Gerais estão sob alerta de risco potencial de tempestade, com d queda de granizo, até a manhã desta terça-feira (2/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os municípios poderão enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), além da queda de granizo. Existe um risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Cidades em risco de queda de granizo:

Abadia dos Dourados

Araguari

Araporã

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Cascalho Rico

Centralina

Coromandel

Douradoquara

Grupiara

Guarda-Mor

Gurinhatã

Ipiaçu

Ituiutaba

Iturama

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Paracatu

Prata

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Tupaciguara

Uberlândia

União de Minas

Vazante

Outras 414 cidades mineiras também poderão enfrentar chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, mas não há previsão de queda de granizo.

Cidades que podem registra tempestade:

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Almenara

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Angelândia

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Araçuaí

Araponga

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Augusto de Lima

Baldim

Bandeira

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Belo Oriente

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Braúnas

Buenópolis

Bugre

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Caeté

Caiana

Cajuri

Campanário

Campo Azul

Canaã

Cantagalo

Caparaó

Capelinha

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caputira

Caraí

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carlos Chagas

Carmésia

Catas Altas

Catuji

Catuti

Central de Minas

Chalé

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coimbra

Coluna

Comercinho

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Cônego Marinho

Congonhas do Norte

Conselheiro Pena

Coração de Jesus

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Coronel Fabriciano

Coronel Murta

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Cristália

Cuparaque

Curral de Dentro

Curvelo

Datas

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dores de Guanhães

Durandé

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Ervália

Espera Feliz

Espinosa

Eugenópolis

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felisburgo

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Funilândia

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Goiabeira

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grão Mogol

Guanhães

Guaraciaba

Guaraciama

Iapu

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Imbé de Minas

Indaiabira

Inhapim

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Itabira

Itabirinha

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itaobim

Itinga

Itueta

Jaboticatubas

Jacinto

Jaguaraçu

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequeri

Jequitaí

Jequitibá

Jequitinhonha

Joaíma

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagoa dos Patos

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lassance

Leme do Prado

Lontra

Luisburgo

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Mariana

Marilac

Marliéria

Martins Soares

Mata Verde

Materlândia

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Matipó

Mato Verde

Matozinhos

Medina

Mendes Pimentel

Mesquita

Minas Novas

Mirabela

Miradouro

Miraí

Miravânia

Monjolos

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Nanuque

Naque

Natalândia

Ninheira

Nova Belém

Nova Era

Nova Módica

Nova Porteirinha

Nova União

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Oratórios

Orizânia

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palma

Palmópolis

Paracatu

Paraopeba

Passabém

Patis

Patrocínio do Muriaé

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedras de Maria da Cruz

Pedro Leopoldo

Periquito

Pescador

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Pingo d'Água

Pintópolis

Pirapora

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Raul Soares

Reduto

Resplendor

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio Casca

Rio Doce

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rio Piracicaba

Rio Vermelho

Rosário da Limeira

Rubelita

Rubim

Sabará

Sabinópolis

Salinas

Salto da Divisa

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz de Salinas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Pirapama

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco

São Francisco do Glória

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São João Evangelista

São José da Safira

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Rio Preto

Sardoá

Sem-Peixe

Senador Modestino Gonçalves

Senhora do Porto

Sericita

Serra Azul de Minas

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Serro

Sete Lagoas

Setubinha

Simonésia

Sobrália

Taiobeiras

Taparuba

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Teófilo Otoni

Timóteo

Tombos

Três Marias

Tumiritinga

Turmalina

Ubaí

Ubaporanga

Umburatiba

Unaí

Uruana de Minas

Urucânia

Urucuia

Vargem Alegre

Vargem Grande do Rio Pardo

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Vermelho Novo

Viçosa

Vieiras

Virgem da Lapa

Virginópolis

Virgolândia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuvas intensas?