Black Friday: Prefeitura de BH anuncia operação no trânsito; entenda

Intenção é monitorar e coibir irregularidades no trânsito nesta sexta-feira (28/11) no entorno das áreas comerciais e dos shoppings da capital

O objetivo da operação é garantir a segurança, a acessibilidade e a fluidez do trânsito de veículos e pedestres nas imediações dos principais centros comerciais
O objetivo da operação é garantir a segurança, a acessibilidade e a fluidez do trânsito de veículos e pedestres nas imediações dos principais centros comerciais

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou que, por meio de uma operação especial, vai monitorar e coibir irregularidades no trânsito nesta sexta-feira (28/11) no entorno das áreas comerciais e dos shoppings durante a Black Friday. 

"Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Civil Municipal e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar) vão intensificar o monitoramento do tráfego e do transporte público, minimizando os reflexos e coibindo a prática de irregularidades", informou a PBH. 

Com esse monitoramento é possível fazer ajustes como intervenções nos tempos dos semáforos e remanejamento das equipes em campo para atendimento das ocorrências prioritárias, ou seja, aquelas que geram maior reflexo no trânsito.

Centros comerciais que terão operação especial:

Região Centro-Sul: Pátio Savassi, Shopping Cidade, Diamond Mall, BH Shopping, Shopping Ponteio, Shopping Populares da Área Central, centro comercial da Savassi e Barro Preto e Mercado Central

Região Leste: Shopping Boulevard

Região Nordeste: Minas Shopping

Região Noroeste: Shopping Del Rey

Região Norte: Shopping Estação BH

Região de Venda Nova: centro comercial de Venda Nova

Região do Barreiro: Via Shopping e centro comercial do Barreiro

Região Oeste: Centro comercial dos bairros Buritis, Gutierrez, Betânia e Salgado Filho

