ULTRAPASSAGEM PROIBIDA

PM para casal por falta de cinto e apreende mais de 30 barras de maconha

Homem receberia R$ 200 para entrega em Uberlândia, mas rodava com carro documentação irregular e também sem CNH

27/11/2025 19:37

PM para casal por falta de cinto e apreende mais de 30 barras de maconha

A Polícia Militar Rodoviária descobriu mais de 30 barras de maconha após parar um casal em um carro que trafegava sem cinto de segurança na rodovia BR-050, em Uberlândia, na tarde dessa quarta-feira (26/11). O veículo ainda havia feito uma ultrapassagem proibida.

Segundo a corporação, inicialmente, o motorista ignorou a ordem de parada, ainda na rodovia, e continuou até estacionar em frente a um hotel na Avenida Anselmo Alves dos Santos. Antes de descer, ele quebrou um celular, o que aumentou a suspeita dos militares.


Durante a abordagem, os policiais sentiram cheiro forte de maconha e localizaram a droga no porta-malas, embalada em sacos plásticos e fita azul, sendo 32 barras no total.


O motorista de 26 anos confessou ter recebido R$ 200 para levar o carregamento do bairro Daniel Fonseca até a região do aeroporto. Ele não tinha CNH, dirigia um carro com licenciamento vencido desde 2022 e possui antecedentes por tráfico, porte ilegal de arma, lesão corporal, ameaça e desacato.

A passageira, de 31 anos, também foi presa. O casal e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Plantão.

