Preso suspeito de buscar criança de 12 anos na escola para cometer abusos
Homem foi preso em Betim, na Grande BH; de acordo com a delegada, há indícios de que o suspeito estava planejando deixar o estado
Um homem de 51 anos, suspeito do crime de estupro de vulnerável, foi preso nesta quarta-feira (26/11), pela Polícia Civil, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em cumprimento de um mandado de prisão.
A vítima é uma menina, hoje com 12 anos, que deixava de ir à escola para encontrar o suspeito em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem foi localizado na casa de sua mãe, em Betim, e junto com ele foram apreendidos aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo.
As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), de Sabará, que recebeu uma denúncia do pai da vítima.
Segundo a delegada Joana Miraglia, o pai da criança foi acionado pela escola que o informou sobre a ausência da menina nas aulas. “Ele foi até a delegacia falar que a escola o chamou porque a filha estava matando aula e aí conversando com vizinhos descobriu que tinha um carro preto que buscava a menina no início da aula e a deixava no final.”
Ainda de acordo com Miraglia, a menina foi questionada pelo pai e se referiu ao homem como um senhor, descrevendo as características dele sem dar detalhes. O pai, então, pegou o celular dela e viu as conversas com o investigado.
Nas mensagens, o suspeito fala de todas as vezes que ele a buscava na escola e dos atos libidinosos praticados. Ele também pedia vídeos íntimos dela e foi atendida em algumas ocasiões. A vítima também fazia menção a um bosque como local dos encontros.
Os policiais conseguiram pistas de que ele residia em Betim e, ao prendê-lo, descobriu-se que o homem, não possui antecedentes criminais. Para chegar ao supeito, a Deam de Sabará contou com o apoio da equipe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso, à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância (Demid).
A delegada conta que há indícios de que o homem estava se preparando para sair do estado. “Ele estava na casa da mãe e, ao que tudo indica, ela estaria pedindo um empréstimo no banco para ajudar na fuga do investigado.”
Os itens apreendidos com o suspeito foram encaminhados para análise pericial, para ajudar nos esclarecimentos de alguns fatos como em que ocasião o suspeito e a vítima se conheceram e quando os abusos se iniciaram.