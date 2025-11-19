Casal é condenado a mais de 70 anos de prisão por abuso sexual de crianças

Um casal foi condenado a mais de 70 anos de prisão por crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes no município de Três Marias, na Região Central de Minas. A sentença, expedida pela Justiça nessa terça-feira (18/11), pontua que os dois praticaram, contra cinco vítimas, múltiplos e reiterados delitos, entre os quais estupro de vulnerável, estupro mediante grave ameaça, exploração sexual e produção, divulgação e armazenamento de pornografia infantil.

De acordo com as investigações, os crimes sexuais foram praticados entre os anos de 2021 e 2024. Todas as vítimas, que, então, eram crianças ou adolescentes, foram atraídas e mantidas à residência do casal pela oferta de presentes, dinheiro, refeições, serviços e apoio material, sempre explorando situações de vulnerabilidade social e emocional.

Parte desses atos era registrada em vídeos e fotografias, armazenados em aparelhos telefônicos e em ambientes digitais. A sentença ainda ressaltou que os crimes eram cometidos de forma continuada, com extrema violência, manipulação e uso indevido de autoridade sobre as vítimas.

Na decisão, a Justiça destaco ainda a gravidade das condutas e o impacto psicológico duradouro causado às vítimas. Por isso, a sentença fixou o valor mínimo de 50 salários-mínimos para cada um dos quatro jovens abusados, a título de reparação pelos danos morais causados.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que acionou a Justiça, reforçou que a condenação representa um marco importante no enfrentamento à violência sexual infantojuvenil na região de Três Marias. O órgão destacou ainda a importância da responsabilização rigorosa dos autores de crimes dessa natureza para a proteção integral de crianças e adolescentes.

