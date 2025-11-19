Jovem acusa técnico de estupro depois de ele ir à casa dela na Grande BH
Caso ocorreu em Santa Luzia; suspeito nega abuso e alega relação consensual
Uma jovem, de 23 anos, acusa um técnico de informática, de 39, de estupro. O crime teria sido cometido nessa terça-feira (18/11), depois do profissional comparecer à casa dela, no Bairro São Benedito, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para realizar um serviço .
Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que o técnico chegou ao imóvel por volta das 11h40 para solucionar problemas na internet, finalizando o serviço por volta de 12h30. Depois de concluir o trabalho, ele teria passado a fazer perguntas sobre a vida pessoal da vítima, questionando se ela era solteira, se morava sozinha, se gostava de pagode e se gostaria de ir a um bar na Pampulha.
De acordo com a jovem, ela respondeu as perguntas de forma educada, mas recusou o convite. Em seguida, afirmou que o homem pediu o documento para concluir o atendimento e, no momento em que entregou, ele a puxou pelo braço, abraçou e tentou beijá-la.
Ainda segundo a jovem, ela tentou se desvencilhar, pedindo diversas vezes para que o homem parasse. No entanto, a vítima relatou que o técnico a empurrou para a cama e tentou tirar a roupa dela, que resistiu. Depois da insistência frustrada, ele teria parado e pedido que ela não contasse a ninguém. A jovem procurou ajuda de amigos, que a orientaram a denunciar o caso e foram com ela até a polícia.
Versão do técnico
O suspeito foi localizado depois de voltar a entrar em contato com a vítima durante o registro da ocorrência, alegando que a internet dela seguia com problemas e que retornaria ao imóvel.
A Polícia Militar acompanhou a jovem até a casa. Ao ser abordado no local, o técnico afirmou aos policiais que foi recebido pela vítima usando baby-doll e calça, e que a conversa evoluiu “naturalmente”. Segundo ele, houve beijo consensual e ambos teriam ido voluntariamente ao quarto.
Ele alegou que, depois do início das carícias, a jovem pediu que ele parasse, sendo atendida imediatamente. Também disse que ela teria se arrependido e negado a possibilidade de amizade depois do ocorrido. O técnico afirmou ainda que deixou o local de forma pacífica e depois entrou em contato para confirmar se a internet funcionava, ocasião em que a jovem teria pedido que retornasse.
Ele confirmou ter beijado e tocado a vítima com intenção sexual, mas sustenta que tudo teria sido consensual.
Encaminhamento
Diante da divergência entre as versões e da natureza do relato, a PM conduziu ambos para a 3ª Delegacia de Plantão de Santa Luzia, onde o caso será investigado pela Polícia Civil.