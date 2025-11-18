Homem é preso por estupro da filha de 4 anos e enteada, de 14, na Grande BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 42 anos, suspeito de estuprar a enteada, de 14, e a própria filha, de 4, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso na manhã de segunda-feira (17/11). A informação foi divulgada em coletiva à imprensa nesta terça-feira (18) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Conforme a instituição policial, ele foi localizado ainda na Grande BH, em Lagoa Santa.

A polícia instaurou um inquérito para cada vítima. A prática dos crimes de estupro de vulnerável chegou ao conhecimento da PCMG em novembro do ano passado, quando o Conselho Tutelar notificou as autoridades sobre o caso de uma adolescente que teria sofrido abusos sexuais.

Em depoimento, a vítima alegou que os estupros do padrasto começaram quando ela tinha 12 anos e ocorriam após a mãe deixar a residência para ir ao trabalho ou à igreja. “No começo, ele passava as mãos nos seios, depois tocou os órgãos genitais e, três meses antes de ser denunciado, ele conseguiu ter relações sexuais com essa menina”, disse a delegada Nicole Perim, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Vespasiano.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do investigado e requereu medidas protetivas para a menina e a mãe. A filha do casal de 4 anos continuou tendo convivência com o suspeito.

Em março deste ano, o Conselho Tutelar novamente acionou a polícia e relatou que a criança havia sido vítima do mesmo crime. Conforme a PCMG, uma psicóloga identificou que essa vítima teve as partes íntimas beijadas pelo pai. A criança também relatou que sentia muita dor.

A mãe demonstrou surpresa com os crimes sexuais e relatou nunca ter desconfiado de nada. Questionado pela polícia, o homem negou o crime, afirmando que jamais faria algo assim com a própria filha. Em relação à enteada, o suspeito insinuou que a adolescente estaria com raiva após ser repreendida por faltar à aula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia