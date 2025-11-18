Assine
overlay
Início Gerais
LOCALIZADO EM LAGOA SANTA

Homem é preso por estupro da filha de 4 anos e enteada, de 14, na Grande BH

Crime contra enteada chegou ao conhecimento da PC em novembro de 2024. Em março deste ano, a polícia começou a apurar denúncia de crime sexual contra a filha

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
18/11/2025 23:51

compartilhe

SIGA
x
Suspeito do crime sexual negou acusações
Suspeito do crime sexual negou acusações crédito: Divulgação

Um homem de 42 anos, suspeito de estuprar a enteada, de 14, e a própria filha, de 4, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso na manhã de segunda-feira (17/11). A informação foi divulgada em coletiva à imprensa nesta terça-feira (18) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Conforme a instituição policial, ele foi localizado ainda na Grande BH, em Lagoa Santa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A polícia instaurou um inquérito para cada vítima. A prática dos crimes de estupro de vulnerável chegou ao conhecimento da PCMG em novembro do ano passado, quando o Conselho Tutelar notificou as autoridades sobre o caso de uma adolescente que teria sofrido abusos sexuais.

Leia Mais

Em depoimento, a vítima alegou que os estupros do padrasto começaram quando ela tinha 12 anos e ocorriam após a mãe deixar a residência para ir ao trabalho ou à igreja. “No começo, ele passava as mãos nos seios, depois tocou os órgãos genitais e, três meses antes de ser denunciado, ele conseguiu ter relações sexuais com essa menina”, disse a delegada Nicole Perim, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Vespasiano.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do investigado e requereu medidas protetivas para a menina e a mãe. A filha do casal de 4 anos continuou tendo convivência com o suspeito.

Em março deste ano, o Conselho Tutelar novamente acionou a polícia e relatou que a criança havia sido vítima do mesmo crime. Conforme a PCMG, uma psicóloga identificou que essa vítima teve as partes íntimas beijadas pelo pai. A criança também relatou que sentia muita dor.

A mãe demonstrou surpresa com os crimes sexuais e relatou nunca ter desconfiado de nada. Questionado pela polícia, o homem negou o crime, afirmando que jamais faria algo assim com a própria filha. Em relação à enteada, o suspeito insinuou que a adolescente estaria com raiva após ser repreendida por faltar à aula.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

enteada estupro filha minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay