Foragido condenado por estupro de vulnerável é preso pela PRF na BR-040

Um homem de 47 anos, foragido da Justiça, foi preso na tarde dessa terça-feira (18/11) durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 470 da BR-040, em Sete Lagoas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PRF, a prisão aconteceu durante a abordagem a um caminhão Volkswagen 24.220 EURO 3, com placa de Confins (MG). O homem era um dos ocupantes do veículo.

Ao conferirem a documentação, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belo Horizonte, pelo crime de estupro de vulnerável.

O foragido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, onde foram adotadas as providências cabíveis.

