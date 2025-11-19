Homem suspeito de abusar da filha de 13 anos é preso e indiciado em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (18/11), em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas, um homem de 47 anos investigado por estupro de vulnerável, crime cometido contra a filha, de 13 anos.

As investigações tiveram início no dia 17 de outubro, depois que a menina procurou a mãe e a diretora da escola denunciando o crime.

Segundo o inquérito policial, os abusos ocorreram diversas vezes. Ela disse que o pai a tocava sem seu consentimento e, em certos momentos, se tocava diante da filha. A vítima disse ainda que o pai exigia que ela ficasse nua diante dele.

Já no depoimento na delegacia, ele mudou a versão, negando os fatos e alegando que a filha teria inventado a história para poder namorar à vontade. Alegou ainda que sua mulher tem problemas mentais.

Wesley Amaral concluiu o inquérito e indiciou o pai pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro (CPB).

O delegado destaca a gravidade da situação e a importância da denúncia, tendo em vista que "o abuso sexual de vulnerável, sobretudo cometido por quem deveria proteger, é uma das condutas mais graves previstas em lei”.

Ao ser confrontado pela mulher, o homem admitiu os abusos, alegando ter sido um momento de fraqueza.

Ainda segundo o delegado, "a prisão preventiva garante a interrupção da violência e assegura que o investigado responda por seus atos. A coragem da vítima em relatar os fatos foi determinante para o avanço das investigações”.

Denúncias de casos de abuso, maus-tratos ou qualquer forma de violência podem ser denunciados pelo Disque 181. O sigilo é garantido. A vítima também pode ir diretamente em qualquer unidade policial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia