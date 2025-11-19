Assine
overlay
Início Gerais
ABUSO

Homem suspeito de abusar da filha de 13 anos é preso e indiciado em Minas

A denúncia foi feita pela menina, que contou para a mãe e para a diretora da escola que foi tocada pelo pai sem seu consentimento e obrigada a se despir

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
19/11/2025 14:43

compartilhe

SIGA
x
Depois de ser preso, homem é levado para a Delegacia de Polícia Civil de Carmo do Cajuru
Depois de ser preso, homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste mineiro crédito: PCMG

A polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (18/11), em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas, um homem de 47 anos investigado por estupro de vulnerável, crime cometido contra a filha, de 13 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As investigações tiveram início no dia 17 de outubro, depois que a menina procurou a mãe e a diretora da escola denunciando o crime.

Segundo o inquérito policial, os abusos ocorreram diversas vezes. Ela disse que o pai a tocava sem seu consentimento e, em certos momentos, se tocava diante da filha. A vítima disse ainda que o pai exigia que ela ficasse nua diante dele.

Leia Mais

Já no depoimento na delegacia, ele mudou a versão, negando os fatos e alegando que a filha teria inventado a história para poder namorar à vontade. Alegou ainda que sua mulher tem problemas mentais.

Wesley Amaral concluiu o inquérito e indiciou o pai pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro (CPB).

O delegado destaca a gravidade da situação e a importância da denúncia, tendo em vista que "o abuso sexual de vulnerável, sobretudo cometido por quem deveria proteger, é uma das condutas mais graves previstas em lei”.

Ao ser confrontado pela mulher, o homem admitiu os abusos, alegando ter sido um momento de fraqueza.

Ainda segundo o delegado, "a prisão preventiva garante a interrupção da violência e assegura que o investigado responda por seus atos. A coragem da vítima em relatar os fatos foi determinante para o avanço das investigações”.

Denúncias de casos de abuso, maus-tratos ou qualquer forma de violência podem ser denunciados pelo Disque 181. O sigilo é garantido. A vítima também pode ir diretamente em qualquer unidade policial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

abuso carmo-de-cajuru centro-oeste-de-minas estupro homem sexual

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay