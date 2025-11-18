Suspeito é preso por compartilhar fotos e vídeos de abuso sexual infantil

Um homem foi preso durante uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na manhã desta terça-feira (18/11), por compartilhar material de abuso sexual infantil em Barbacena (MG), na Região Central do estado. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço do investigado.

Segundo a PF, o suspeito compartilhava pela internet fotos e vídeos com cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes, utilizando redes do tipo peer-to-peer (P2P), tecnologia que permite o compartilhamento direto de arquivos entre usuários, sem servidor centralizado, o que facilita a disseminação do conteúdo ilegal.

Durante as buscas, foram apreendidos um smartphone, um computador e diversos dispositivos de armazenamento digital, que serão submetidos à perícia. No local, os agentes encontraram vários arquivos relacionados ao abuso sexual infantil.

O detido foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora e pode responder com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), artigo 241-E, que define como crime a produção, venda, distribuição e posse de material que envolva crianças ou adolescentes em atividades sexuais explícitas.

A PF destacou que, embora o texto legal ainda utilize o termo “pornografia infantil”, organismos internacionais recomendam o uso das expressões abuso sexual infantil ou violência sexual contra crianças e adolescentes, como forma de evidenciar a gravidade do crime e o sofrimento das vítimas.

Orientações da PF aos responsáveis

A corporação também alertou pais e responsáveis sobre a importância da prevenção e acompanhamento do público infantojuvenil no ambiente digital. As principais recomendações são:

conversar abertamente sobre riscos online;

monitorar uso de redes sociais, jogos e aplicativos;

observar mudanças de comportamento, como isolamento e sigilo exagerado;

orientar sobre como buscar ajuda e denunciar contatos inadequados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A Polícia Federal reforçou ainda que a informação continua sendo uma ferramenta crucial para evitar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.