Assine
overlay
Início Gerais
ARMAZENAR E COMPARTILHAR

Suspeito é preso por compartilhar fotos e vídeos de abuso sexual infantil

Mandado de busca apreendeu computador, celular e mídias com arquivos ilegais; caso segue sob perícia

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/11/2025 11:39

compartilhe

SIGA
x
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso sexual infantil em Barbacena (MG)
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso sexual infantil em Barbacena (MG) crédito: PF/Divulgação

Um homem foi preso durante uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na manhã desta terça-feira (18/11), por compartilhar material de abuso sexual infantil em Barbacena (MG), na Região Central do estado. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço do investigado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PF, o suspeito compartilhava pela internet fotos e vídeos com cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes, utilizando redes do tipo peer-to-peer (P2P), tecnologia que permite o compartilhamento direto de arquivos entre usuários, sem servidor centralizado, o que facilita a disseminação do conteúdo ilegal.

Durante as buscas, foram apreendidos um smartphone, um computador e diversos dispositivos de armazenamento digital, que serão submetidos à perícia. No local, os agentes encontraram vários arquivos relacionados ao abuso sexual infantil.

Leia Mais

O detido foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora e pode responder com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), artigo 241-E, que define como crime a produção, venda, distribuição e posse de material que envolva crianças ou adolescentes em atividades sexuais explícitas.

A PF destacou que, embora o texto legal ainda utilize o termo “pornografia infantil”, organismos internacionais recomendam o uso das expressões abuso sexual infantil ou violência sexual contra crianças e adolescentes, como forma de evidenciar a gravidade do crime e o sofrimento das vítimas.

Orientações da PF aos responsáveis

A corporação também alertou pais e responsáveis sobre a importância da prevenção e acompanhamento do público infantojuvenil no ambiente digital. As principais recomendações são:

  • conversar abertamente sobre riscos online;
  • monitorar uso de redes sociais, jogos e aplicativos;
  • observar mudanças de comportamento, como isolamento e sigilo exagerado;
  • orientar sobre como buscar ajuda e denunciar contatos inadequados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Federal reforçou ainda que a informação continua sendo uma ferramenta crucial para evitar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.

Tópicos relacionados:

abuso abuso-sexual abuso-sexual-infantil barbacena minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay